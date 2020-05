Les avatars arrivent enfin sur Facebook !

Facebook propose enfin la possibilité de créer un avatar à son image. Il pourra être personnalisé avec différentes coupes de cheveux, formes de visage, couleurs des yeux et autres accessoires ou vêtements caractérisant la personne. Beaucoup de détails sont personnalisables.

Ces avatars nous font inévitablement penser aux Bitmoji de Snapchat, dont Facebook semble s’être inspiré. Cette option existe déjà depuis plus d’un an en Australie et va être prochainement déployée en Europe. Par rapport aux autres acteurs comme Apple ou Snapchat, Facebook arrive un peu tard avec ses avatars, mais il vaut mieux tard que jamais.

L’émoticône est devenue indispensable dans nos conversations numériques. Elles permettent effectivement de préciser son propos, son humeur ou ses émotions et évitent de nombreux contresens. Mais avoir une tête de cartoon personnalisée pour parler à ses amis et exprimer ses réactions c’est évidemment plus amusant qu’une émoticône jaune classique.

Avec les différentes options de personnalisation, cet avatar peut effectivement être très ressemblant. Digne d’un vrai portrait-robot, on pourrait quasiment afficher ce visage de cartoon avec le message « wanted » pour vous retrouver sans problème.

La fin des émoticônes ?

Serait-ce la fin de nos fameuses émoticônes universelles ? Selon TechCrunch, sur Snapchat plus de 70% des personnes utiliseraient les Bitmoji. Il est clair que l’avatar personnalisé rencontre donc un franc succès. On peut aussi penser que le fait de voir les réactions s’afficher à l’écran sous forme d’avatar génère une production d’ocytocine chez votre interlocuteur. Seules les neurosciences nous le diront.

Cette option se déploie actuellement de manière discrète et progressive. Elle ne sera d’ailleurs pas proposée directement aux utilisateurs. Pour créer son avatar, il faudra passer par une conversation Messenger ou commenter un post. Il pourra donc être utilisé sous forme de sticker dans les conversations privées ou même en réaction à un post.