Les ballons Loon vont connecter des zones reculées de la forêt amazonienne

Si Google se concentre sur le web et sur les produits connectés pour le grand public, la maison-mère de la firme de Mountain View travaille dans des domaines très variés. Avec sa filiale Loon, Alphabet développe une nouvelle solution pour connecter les zones reculées de la planète via des ballons.

Au Kenya, Loon a décroché un contrat avec un opérateur afin de fournir une connexion 4G à des villageois. Et cette semaine, la filiale d’Alphabet annonce qu’elle proposera également ses ballons au Pérou afin de connecter des habitants de la forêt amazonienne, en partenariat avec Para Todos Perú (IpT) et l’opérateur Telefónica.

Les ballons connectés d’Alphabet s’envolent au Pérou

« Loon et IpT travailleront ensemble pour desservir une partie de la région de Loreto (Amazonie péruvienne), l’une des plus vastes et des plus reculées du pays, offrant aux clients de Telefónica une couverture Internet mobile. Selon Osiptel, le régulateur des télécommunications péruvien, le taux de pénétration de l’Internet à Loreto est 100 fois inférieur à celui de Lima (ndlr, la capitale du Pérou) », lit-on dans un communiqué.

Dans un premier temps, les ballons de Loon vont connecter 15 % de la région, une zone habitée par 200 000 personnes.

On notera que ce n’est pas la première fois que Loon utilise ses ballons au Pérou. Durant ses tests en 2014, la filiale d’Alphabet a travaillé avec Telefónica dans ce pays. En 2017 et cette année, Loon a proposé ses services afin de fournir ses services suite à des catastrophes naturelles qui ont endommagé les infrastructures traditionnelles.

Mais en 2020, ce sera la première fois que ces ballons seront utilisés pour fournir une connexion internet de manière permanente, mais pas seulement pour répondre à des situations d’urgence.

« Chez Telefónica, nous sommes fermement résolus à offrir des chances égales à tous au Pérou en donnant accès à l’Internet mobile. Depuis 2014, nous testons le déploiement d’une technologie innovante avec Loon, que nous avons pu utiliser à deux reprises pour connecter des zones en cas d’urgence. De cette manière, nous sommes fiers d’être les premiers à utiliser des technologies de rupture comme celle-ci pour améliorer la disponibilité, la qualité et la couverture de l’accès Internet mobile 4G dans le pays », se réjouit Pedro Cortez, président exécutif de Telefónica au Pérou.