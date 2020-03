Amazon change de stratégie pour lutter contre le COVID-19

En début de semaine, nous apprenions qu’Amazon commençait à être confronté à quelques ruptures de stock assez fâcheuses. Aujourd’hui, le géant du commerce en ligne a annoncé que sa priorité était le stockage de produits nécessaires pour faire face au COVID-19, comme les accessoires médicaux, ou encore les produits de base pour la maison afin de rester un maximum chez soi.

Il faut dire que ces demandes ont drastiquement augmenté puisque la plupart des pays européens et du reste du monde sont en confinement, et les habitants, s’ils peuvent sortir pour faire quelques courses de première nécessité, notamment alimentaires, sont le reste du temps assignés à résidence. En conséquence, si les points de vente physiques seront peu à peu désertés, Amazon est de plus en plus sollicité.

Dans un communiqué, un porte-parole d’Amazon explique : « Nous donnons temporairement la priorité aux produits ménagers de base, aux fournitures médicales et aux autres produits très demandés qui arrivent dans nos centres de traitement des commandes afin de pouvoir recevoir, réapprovisionner et expédier plus rapidement ces produits aux clients ».

Cela signifie que les entrepôts Amazon limiteront la réception de produits qui ne peuvent pas être utile au confinement jusqu’au 5 avril 2020. Évidemment, la plateforme continue d’écouler les stocks en cours, mais ne les renouvellera pas d’ici le 5 avril.

Si les vendeurs ne peuvent plus compter sur le système de distribution d’Amazon, ils peuvent tout de même continuer de vendre sans cette étape, cependant il va falloir qu’ils assurent le stockage, ainsi que l’expédition. Mais la plupart des petites entreprises ne disposent probablement pas de l’espace physique ou de la chaîne logistique nécessaires pour gérer cela par elles-mêmes.

Dans un premier temps, cette mesure ne sera pas flagrante sur la plateforme de vente, pourtant d’ici quelques semaines nous pourrions voir de nombreux articles en rupture de stock. Comme Amazon, nombreuses sont les entreprises du monde entier qui ont décidé de changer leurs habitudes pour mener cette guerre contre cet ennemi invisible.