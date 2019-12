Les caméras du Samsung Galaxy S11 pourraient être moins impressionnantes qu’on l’espérait

Début novembre, Xiaomi a officialisé le Mi Note 10. La particularité de ce modèle ? Il s’agit du premier smartphone équipé de cinq caméras sur le dos, dont une caméra principale de 108 mégapixels, développée par Samsung.

Et il y a trois semaines, des sources non officielles ont commencé à évoquer la possibilité que Samsung adopte une configuration similaire pour son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S11 (et le S11+).

Mais aujourd’hui, un tweet du compte « Ice universe », une source dont les fuites sont assez souvent exactes, suggère que le prochain modèle haut de gamme de Samsung pourrait finalement n’avoir que trois caméras sur le dos.

Ice universe partage une image qui pourrait être un document publicitaire de Samsung pour le Galaxy S11+ et commente : « Ceci est le véritable appareil photo Galaxy S11 +. Sur la gauche se trouve l’ultra grand-angle, l’appareil photo principal et le zoom périscope. Je ne connais pas la distribution exacte à droite. Il devrait inclure le flash et le ToF. »

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2019

Dans tous les cas, une caméra principale de 108 mégapixels ?

En novembre, Ice universe faisait partie des sources qui ont lancé la rumeur d’après laquelle Samsung équipera le Galaxy S11 d’un capteur principal de 108 mégapixels.

The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor. — Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2019

Plus récemment, le compte Twitter a également indiqué que le constructeur ne devrait pas utiliser le capteur ISOCELL Bright HMX, mais un autre capteur de 108 mégapixels qui serait de qualité supérieure.

Some people have misunderstood. Samsung does not use ISOCELL Bright HMX, but new CMOS with the same sensor size. Don't think that all 108MP sensors are HMX. — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2019

Mais bien entendu, étant donné que ces informations proviennent d’une source non-officielle, les pincettes restent de rigueur. Ce qui est certain, c’est qu’étant donné les efforts d’Apple sur la photo avec ses derniers iPhone, les prochains smartphones haut de gamme de Samsung devront également exceller dans ce domaine.