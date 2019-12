Test Xiaomi Mi Note 10 : il avait tout pour réussir mais…

J’ai testé le Xiaomi Mi Note 10 pendant une dizaine de jours pour me faire un avis définitif. Cet avis sur le smartphone est basé sur la dernière version à savoir MIUI 11.0.7.

Design & Hardware

Comme d’habitude, je commence mon test avec les caractéristiques techniques du Xiaomi Mi Note 10. Comme avec le Mi 9T, Xiaomi a choisi un SoC milieu de gamme, le Snapdragon 730G, et le Mi Note 10 possède 6 Go de RAM. Comme souvent cette année, l’expérience est très fluide au quotidien, à une exception près (et désagréable) : l’appareil photo. Pour le stockage, le modèle de base possède 128 Go ce qui est, pour moi, largement suffisant. Ce dernier n’est pas extensible, même si vous avez un slot double SIM.

Même si l’utilisation est fluide, je trouve dommage qu’un SoC plus puissant n’ait pas été choisi, mais Xiaomi a annoncé la sortie d’un Mi Note 10 Pro dans les prochaines semaines, et ce dernier ajoutera 2 Go de RAM, un stockage total de 256 Go et une huitième lentille. Aucune mention d’un SoC différent, ce que je trouve dommage.

Pour tous les tests que j’ai l’habitude de réaliser avec des jeux comme PUBG et Call of Duty Mobile, le Note 10 s’en sort parfaitement. La lenteur de l’appareil photo est vraiment dommage. Son score total sur Antutu Benchmark est de 261 306, ce qui est bien inférieur à des concurrents comme le OnePlus 7T ou le P30 Pro de Huawei.

Mais l’un des plus gros atouts de ce Xiaomi Mi Note 10 pour moi est son écran. La magnifique dalle OLED incurvée est immense, à savoir 6,47″, sur ce point et sur le design, il rappelle fortement le Huawei P30 Pro, il est d’ailleurs difficile de reconnaître l’un ou l’autre du premier coup d’oeil. Je trouve le rendu des couleurs excellent, et la densité de 398 ppp donne un rendu magnifique.

Seul manque de mon point de vue : le 90 Hz. Mais la dalle de ce Xiaomi Mi Note 10 est une vraie réussite et un bonheur pour les yeux. La luminosité est au top (600 nits), même s’il n’est pas le meilleur du marché sur ce point-là.

Le capteur prend la forme d’une encoche en forme de goutte d’eau, et le dos du Mi Note 10 est également incurvé, et les cinq capteurs prennent une place importante et vous tanguer le smartphone quand il est posé sur une table. Ce n’est pas un problème pour moi comme j’ai utilisé la coque fournie dans la boîte dès le début de mon Test du Xiaomi Mi Note 10.

Même si le smartphone est massif, je trouve la prise en main agréable. Au niveau sécurité, on peut choisir la reconnaissance du visage ou le capteur d’empreinte situé sous l’écran. Ce dernier est très réactif, comme tous les smartphones que j’ai testés cette année.

Au niveau audio, le sentiment est mixte. D’un côté la présence d’un port jack est une bonne chose, de l’autre l’unique haut-parleur situé sur le bas du Mi Note 10 est simplement moyen. C’est l’un des points faibles de ce nouveau modèle Xiaomi.

Au niveau des coloris, vous avez le choix entre le noir, le blanc et le vert. Chacun se fera un avis, tant c’est un point subjectif. Pour conclure, un excellent écran, des performances moyennes, mais largement suffisantes, et un smartphone très imposant avec un poids de 208 grammes. Avec un Snapdragon 855+, le Mi Note 10 aurait immédiatement amélioré son rapport qualité/prix.

MIUI 11 : le mode nuit débarque

Même si MIUI 11 est toujours basé sur Android 9, je trouve l’OS de plus en plus agréable avec le temps. La grosse nouveauté logicielle du MIUI 11 est l’arrivée du mode sombre, qui permet d’économiser encore un peu plus de batterie.

Dans ma version de test, quelques défauts de traductions sur la configuration et dans les réglages, mais ils vont certainement être ajustés avec les mises à jour précédentes la sortie. La conclusion est la même que sur mon test du Mi 9T Pro, MIUI est une question de goût. On est loin de l’expérience stock Android ou d’OxygenOS par exemple, et plus proche d’iOS ou EMUI. A vous de voir ce que vous préférez, mais sur ce fork je fais toujours le choix de changer de launcheur et passer sur Nova.

C’est ma grosse déception de ce test : l’application photo. Est-ce dû à MIUI, au SoC, ou à la puissance nécessaire pour gérer les cinq capteurs ?

Photo : cinq capteurs au top, une application pas à la hauteur

Xiaomi a accès toute sa communication autour de ce capteur principal de 108 mégapixels, ce qui est, sur le papier une prouesse. Voici la composition de chacun des capteurs présents sur le Xiaomi Mi Note 10 :

Au moment où j’écris ces lignes, l’application caméra proposée par Xiaomi est gâchée par de grosses lenteurs. Au lancement, au passage entre les différents modes, dans les réglages, l’expérience est loin d’être fluide. J’ai attendu une mise à jour de stabilité pour écrire cette partie du test, et je l’ai reçue il y a quelques jours. Elle n’a strictement rien changé au comportement de l’appareil photo, et c’est vraiment dommage, car le potentiel est là.

Préambule de la partie photo, pensez à désactiver le filigrane « Shot on Mi Note 10 Penta Camera » pour ne pas que votre première photo soit gâchée. Le capteur principal de 108 mégapixels est capable de clichés magnifiques (que ce soit en mode 108mpx ou en 27 mpx qui utilise le pixel binning), comme vous pouvez le voir ici :

Le mode 108 Mégapixel est intéressant, mais je ne vois pas de grosse différence avec un cliché de 27 Mégapixel qui est bien moins lourd à l’export. Voici un exemple d’une photo prise en 27 Mpx :

L’ultra grand-angle s’en sort plutôt bien, tout comme les Zoom X2 et X5. Contrairement à l’iPhone 11 Pro, les couleurs ont tendance à ne pas être traitées de la même manière entre les capteurs. Le zoom x10 hybride peut être utile dans certaines situations, et les clichés sont corrects. Pour le X50, on est simplement dans un gimmick marketing, ce n’est absolument pas exploitable en l’état, même s’il peut être utile pour lire une inscription au loin.

Un nouvel objectif fait son apparition, le mode macro avec un capteur de 2 Mpx. Dans de bonnes conditions, il peut prendre d’excellents clichés, même si j’ai trouvé celui du OnePlus 7T plus régulier.

Le mode nuit est aussi très réussi et vous pouvez en tirer des clichés de très bonne qualité. Quel dommage que cette application photo soit aussi lente.

Le mode portrait est aussi très performant, et le découpage des visages (et surtout des cheveux) est l’un des meilleurs que j’ai eu entre les mains. Pour les selfies, le Xiaomi Mi Note 10 s’en sort aussi très bien.

Pour conclure sur la photo, le Mi Note 10 possède l’une des combinaisons les plus prometteuses du marché, mais l’appli caméra est trop capricieuse, ce qui est très dommage. Si Xiaomi arrive à régler ces soucis avec une mise à jour logicielle, le Mi Note 10 peut aller taquiner les P30 Pro, Pixel 4 et iPhone 11 Pro.

Autonomie du Xiaomi Mi Note 10 : la taille ça compte !

Avec la photo, l’autonomie était, sur le papier, le gros point fort du Mi Note 10. Pour faire simple : c’est bien le cas. Avec une capacité de 5260 mAh, il permet de tenir quasiment deux jours avec une utilisation classique. Je n’ai pas connu ça sur un smartphone depuis le P30 Pro. En plus de cela, Xiaomi inclut le chargeur rapide 30W dans la boîte du Mi Note 10, et heureusement, car il faut environ 2 heures pour le recharger à 100%. Pensez donc à bien emporter votre chargeur, sinon il faudra beaucoup de temps pour recharger à 100% ce Mi Note 10.

Seul point un peu dommage au niveau de l’autonomie et la batterie, c’est l’absence de la recharge sans-fil. Ça aurait pu être un vrai positif en plus pour ce modèle, même s’il peut être utilisé en USB-C pour charger d’autres devices (ce que j’ai utilisé pendant mes 6 heures d’attentes à l’aéroport pour recharger mon P30 Pro).

Mon avis sur le Xiaomi Mi Note 10

Vendu 549 euros, le Xiaomi Mi Note 10 ne manque pas de qualités. Les deux principales pour moi sont l’autonomie et la qualité de l’écran. Si l’application caméra est « réparée », la photo deviendra clairement compléter ses dernières. Du côté des points noirs, MIUI qui n’est décidément pas ma tasse de thé, ce qui est très subjectif. Le haut-parleur est aussi décevant.

J’ai quand même du mal à situer ce smartphone dans la gamme Xiaomi, avec une quinzaine de smartphones lancés cette année il devient compliqué de lire la gamme. Le Mi Note 10 aurait pu être tout en haut de la gamme, mais j’ai tendance à préférer le Mi 9T Pro. Reste maintenant à voir si le Mi Note 10 Pro embarquera un Snapdragon 855+ ou pas, aux dernières nouvelles ce n’est pas le cas.

Au final, le Xiaomi Mi Note 10 est pour moi l’opposé du Pixel 4. Les qualités de l’un sont les défauts de l’autre, et vice versa.