Les cartouches Switch de 64 Go, cela ne sera pas pour demain mais pour 2019

Les joueurs de la Nintendo Switch devront attendre un peu plus longtemps. Les cartouches 64 Go qui seraient bien utiles pour certaines franchises ont été repoussées par Nintendo.

La Nintendo Switch a beau être l’une des meilleures consoles de l’année, elle souffre d’un problème majeur. Ses 32 Go de stockage interne sont insuffisants pour héberger certaines des plus grosses licences. Nintendo avait donc promis pour l’an prochain des cartouches de 64 Go pour stocker les données. Prévues pour 2018, elles ne devraient au final pas arriver avant 2019…

Les cartouches 64 Go pour la Nintendo Switch repoussées à 2019

Selon le Wall Street Journal, il s’agit d’un problème de formatage des cartouches. Alors que la production avait été lancée, l’entreprise japonaise a du tout arrêter. En attendant, les studios devront donc « forcer » les joueurs à utiliser des cartes microSD et à télécharger de grosses quantités de données. Ainsi si vous voulez jouer à L.A Noire, il vous faudra prendre le temps de récupérer 14 Go de données ! Bref pas vraiment l’idéal. Surtout, selon les spécialistes cela pourrait inciter certains éditeurs à repousser la sortie de certains de leurs jeux.

Dans le même temps, les joueurs adeptes de l’expérience online vont devoir patienter un peu. En effet, le « Nintendo Switch Online », futur concurrent du Xbox Live ou Playstation Plus ne semble pas encore prêt. Selon le site WCCFtech, sa version italienne a affiché quelques heures la mention « disponible à l’automne 2018 » avant de basculer sur une simple mention « 2018 ». Pour rappel, le service qui proposera notamment un catalogue de jeux rétros coûtera 20 € par an. Il aurait dû être lancé à l’automne 2017 et aura donc probablement au moins un an de retard.

Nintendo veut vendre 20 millions de Switch en 2018/2019

Tout cela ne sera pas suffisant toutefois pour entamer l’optimisme du côté de chez Nintendo. L’entreprise japonaise estime qu’elle devrait pouvoir vendre plus de 20 millions de Switch en 2018/2019. Dans certains pays, la console se vendrait mieux que la Wii, le dernier grand succès de Nintendo.