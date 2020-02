Les clients N26, premières victimes du Brexit

Le Brexit a fait mal à N26. Quelques jours seulement après le retrait du Royaume-Uni dans l’Union européenne, la néo-banque vient d’indiquer qu’elle allait se retirer du marché local, et ainsi fermer les comptes de plus de 200 000 clients. Sur place, la concurrence était très compétitive, alors que Revolut et Monzo comptaient chacun plus de 3 millions d’utilisateurs.

C’est bien la première fois qu’une néo-banque déclare se retirer d’un marché, alors que la course au déploiement de leurs services à travers le monde est devenue l’un des principaux facteurs de prospérité face aux banques en ligne. N26 est implanté dans 25 pays et compte plus de 5 millions de clients. Mais d’ici 5 ans, son objectif est d’atteindre la barre des 100 millions d’utilisateurs. Son départ du Royaume-Uni aura-t-il des conséquences ? Les premières victimes seront les clients.

N26 se retire du Royaume-Uni

Tout n’était pourtant pas si mauvais pour N26 au Royaume-Uni. La néo-banque devait effectivement jouer du coude sur un territoire qui a vu naître les principaux acteurs de la fintech actuelle, mais elle comptait pas moins de 200 000 clients depuis son arrivée en octobre 2018, et accueillait plus de 1 000 nouveaux utilisateurs chaque jour.

With the UK having left the EU, we will in due course be unable to operate in the UK with our EU banking licence, so we will be leaving the UK and closing all accounts. We’ve made careful plans to support customers, and are sorry to have to leave. https://t.co/Tfm3cuHitd — N26 UK 🇬🇧 (@N26UK) February 11, 2020

La raison pour laquelle N26 va mettre fin à son activité sur le marché possède le Brexit comme « un facteur », comme pouvait le précisait un représentant du service clients sur Twitter. « Nous ne pourrons plus opérer normalement au Royaume-Uni avec notre licence bancaire européenne », expliquait l’homme.

Pour mieux comprendre ce choix, il faudra voir dans le départ du Royaume-Uni une conséquence économique pour N26. La licorne ne possédait pas de licence bancaire avec la banque britannique, et opérait ainsi avec leur simple licence BaFin allemande. Maintenant que le Royaume-Uni ne fait plus partie des 28, la néo-banque aurait été dans l’obligation de demander une licence ou s’allier avec un partenaire bancaire à la manière de ce que nous expliquait le responsable du marché français de la néo-banque Monese. N26 aurait ainsi été dans l’obligation de « prendre des mesures réglementaires complexes et modifier le produit », expliquait le groupe dans un communiqué publié ce mardi 11 février 2020.

« Nous avons examiné en profondeur nos opérations au Royaume-Uni, et nous ne pensons pas que nous pouvons continuer sur le marché dans ces circonstances », ajoutait sur Twitter l’un des représentants de N26. Un choix certainement très réfléchi en vue de la concurrence locale, et qui permettra à la banque de conserver ses fonds pour investir davantage aux États-Unis, où elle est en avance sur ses concurrents, en particulier Revolut.

Quelles conséquences pour les clients N26 ?

Bien évidemment, le départ de N26 n’est pas précipité, et suit la transition douce des discussions entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Les clients britanniques de N26 verront leur compte clôturé le 15 avril prochain, soit dans plus de 8 semaines. A partir de cette date en revanche, les clients ne pourront plus effectuer de paiements avec leur carte bancaire N26, et les prélèvements automatiques ne seront plus accessibles. Ils « recevront sous peu un avis de résiliation officiel », et ils devront retirer leurs fonds avant la date limite. Par la suite, leur argent pourra toujours être récupéré, mais la procédure sera plus longue. Un choix de taille dans le paysage fintech, où le concept de la néo-banque jouit par son caractère international.