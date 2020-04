Les cofondateurs d’Instagram présentent une application pour lutter contre le Covid-19

Mike Krieger et Kevin Systrom sont deux amis qui ont, en 2010, développé l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment : Instagram. Suite au rachat de ce dernier par Facebook en 2012 pour près d’un milliard de dollars, les deux compères continuent de travailler pour Instagram jusqu’en 2018. C’est cette année que Kevin Systrom et Mike Krieger ont démissionné suite à un conflit avec Marc Zuckerberg, l’emblématique PDG de Facebook.

Aujourd’hui, les deux amis sont de retour avec un tracker permettant de suivre la vitesse de propagation du Covid-19. Ce projet ne ressemble pas du tout à ce qu’Apple et Google préparent avec le gouvernement, ou encore l’application française StopCovid.

La solution rt.live développée par Mike Krieger et Kevin Systrom permet de donner l’indice « Rt » qui correspond à la vitesse de propagation générale du virus par État. Ce dispositif ne prend en compte que les États-Unis.

De son côté, Kevin Systrom a commencé le 19 mars dernier à développer des modèles mathématiques basés sur les données publiques concernant la propagation du Covid-19 et le nombre de décès. Une fois cette première partie au point, il a fait appel à son ami de toujours, Mike Krieger qui s’est empressé de développer l’application rt.live.

Mike Krieger a déclaré : « Kevin a écrit et publié des carnets d’analyse de données open source sur la façon de calculer le Rt sur une base quotidienne. Nous voulions prendre ce travail et le visualiser pour que chacun puisse voir comment son état se comporte pour freiner la propagation. Au fur et à mesure que les États décideront s’il faut ouvrir la sauvegarde et comment le faire, ils devront gérer leur taux d’infection avec soin, et nous espérons que des tableaux de bord comme rt.live seront utiles à cet effet. »

Ces tableaux de bord pourraient largement aider pour déconfiner la population américaine progressivement, en prenant compte de l’évolution de chaque État et villes. Par exemple, selon rt.live, le score le plus rassurant concerne le Vermont, tandis que le Texas et la Californie seraient les plus infectés.