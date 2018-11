Les dix super-héros attendus dans la phase 4 chez Marvel, suite et fin

On enchaîne aujourd’hui avec la suite de notre top 10 des héros qui pourraient être promis au MCU. Attention une fois, des spoilers sont au tournant et les paris vont vous sembler plus risqués. C’est normal.

Nova

Pour les fans, ne pas voir Nova dans le film des Gardiens de la Galaxie était une déception. Pour autant c’était logique pour une question d’équilibre. Après un épisode deux qui partait dans une autre direction, si un épisode 3 arrive, il pourrait être l’occasion de l’intégrer. Reste à savoir comment évoluera l’affaire après les déboires avec James Gunn.

Silver Surfer (le Surfeur d’Argent)

Il s’agit là d’un voue pieux de notre part plus qu’autre chose. Mais il aurait beaucoup de sens d’un point de vue du caractère. Avec le départ de Capitaine America, on perd le personnage noble porté sur le sacrifice. Une notion importante dans le MCU. Difficile de voir qui serait plus convaincant dans ce rôle. Sa présence sera sans doute liée à d’autres personnages dont nous vous parlons plus bas.

X-23

C’était presque la star principale du film Logan. X-23, la jeune fille clonée à partir des cellules de Wolverin a crevé l’écran. D’un point de vue visuel, son intégration au MCU serait géniale et surtout apporterait un contraste à la puissance folle d’autres personnages. Cela donnerait une dimension plus humaine à la phase 4.

Les X-Men

X-Men ou pas X-Men ? L’univers du Professeur X semble réussir à bien vivre tout seul sur le grand écran même si on est très loin des cartons de Marvel. Ont-ils leur place dans ce MCU ? Il s’agirait d’un très grand pas en avant pour donner naissance à un très grand univers unifié du côté de Disney. On prend les paris d’ici 5 ou 6 ans ?

Les Quatre Fantastiques

On en rêve, mais il y a un gros obstacle sur le chemin. En l’occurrence les ratés qui jalonnent déjà l’adaptation de ces personnages au cinéma. Il s’agit sans doute du plus grand pari de notre liste notamment parce qu’il paraît difficile de les inclure de façon crédible dans le MCU général. Mais pourquoi pas une série sur Disney + ? La réussite des Avengers et des Gardiens montre qu’il y a une place pour les groupes.

