Les drones de livraison d’Alphabet seraient encore trop bruyants

Comme Amazon, Alphabet, la maison-mère de Google, investit dans les drones de livraison via le projet Wing. Celui-ci a été initié par la division X d’Alphabet (anciennement « Google X ») qui est dédiée aux projets expérimentaux. Et cette année, Wing est même monté en grade en devenant une filiale à part entière d’Alphabet, entièrement dédiée aux livraisons par drone.

Cela fait déjà longtemps que Wing teste ses drones de livraison en Australie, dans la périphérie de Camberra. Et si sur le plan technologique et réglementaire, le projet semble aller dans la bonne direction, les drones de livraison de Wing ont en revanche un problème de bruit qui peut agacer les habitants des propriétés survolées.

C’est du moins ce qui est mis en avant dans un article récemment publié par le Wall Street Journal. « Certains résidents utilisent moins leur cour à cause du bruit. […] Dans un club canin local, certains membres évitent une zone proche du décollage des drones car les chiens peuvent devenir nerveux, a déclaré le président du club », lit-on dans cet article.

En substance, si les utilisateurs des drones de livraisons d’Alphabet sont satisfaits du service (via lequel ils peuvent commander des articles en ligne avec une application), le bruit généré par les drones peut également être une source de stress pour certains habitants.

La bonne nouvelle, c’est qu’Alphabet aurait déjà entendu ces retours, et travaillerait déjà sur des drones moins bruyants. Et en attendant, il aurait également décidé de réduire la vitesse de ses drones pour réduire le bruit, et de faire varier les itinéraires pour réduire la fréquence de passage des drones sur certaines propriétés.

Les drones d’Alphabet, bientôt en Europe

Les drones de livraison d’Alphabet seront bientôt utilisés en Europe. En effet, récemment, la maison-mère de Google a annoncé le lancement d’un test similaire en Finlande.

Dans un premier temps, le service ne couvrira que les environs d’Helsinki.

