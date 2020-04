Les employés Google ne peuvent plus utiliser Zoom

Dès le début du confinement, Zoom a connu un succès retentissant, si l’application était tout de même populaire avec cette période elle a connu un regain d’activité en touchant un public plus large. Si bien que comme « snapper », « zoomer » était devenue une véritable action à part entière. Mais comme dans toutes les success-stories, les critiques n’ont pas tardé.

Il y a une semaine, nous apprenions que Zoom dépassait fièrement la barre des 200 millions d’utilisateurs quotidiens, pourtant les reproches concernant la sécurité ne faisaient qu’affluer. Le plus gros scandale qui pourrait être le début de la descente de Zoom concerne une liaison avec Facebook. En effet, une enquête menée par Vice a démontré que même si vous n’avez pas de compte Zoom, vos données personnelles étaient transmises à Facebook. Même si aujourd’hui ce n’est plus le cas, Zoom continue de commettre des erreurs en matière de sécurité.

Dès à présent, Google a pris la décision d’interdire à ses employés et collaborateurs d’utiliser ce logiciel. Par ailleurs, le Département de l’éducation de la ville de New York a également décidé de bannir l’utilisation de Zoom dans les écoles au profit de Microsoft Teams.

Pour en revenir à Google, la firme de Mountain View a annoncé que l’application Zoom serait bloquée sur tous les ordinateurs et smartphones prêtés par l’entreprise. Jose Castaneda, l’un des porte-parole de Google a déclaré : « Nous avons depuis longtemps pour politique de ne pas permettre aux employés d’utiliser des applications non approuvées pour un travail qui se situe en dehors de notre réseau d’entreprise. Récemment, notre équipe de sécurité a informé les employés utilisant Zoom Desktop Client qu’il ne fonctionnera plus sur les ordinateurs de l’entreprise, car il ne répond pas à nos normes de sécurité pour les applications utilisées par nos employés. »

Il est important de préciser que Zoom présente une concurrence féroce aux services similaires proposés par Google, que ce soit G Suite Meet, et bien évidemment Hangouts. Que ce soit pour préserver ses employés ou par crainte, la décision de Google devrait déclencher une onde de choc qui pourrait atteindre d’autres entreprises et petit à petit éteindre le succès de Zoom.