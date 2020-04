A New-York, on évince Zoom, au profit de Microsoft Teams

Microsoft Teams préféré à Zoom à New-York

Depuis quelques semaines maintenant, les nombreux confinés du monde entier font exploser les audiences des services de messagerie, qui permettent de rester en contact avec leurs proches. Messenger, WhatsApp et autres Slack enregistrent ainsi des records d’audience, tout comme un certain Zoom, une application vidéo très populaire, très pratique… mais également très décriée en matière de sécurité.

L’une des grandes forces de Zoom, c’est sa limite très élevée du nombre de participants pour une conférence vidéo. Par exemple, avec un compte gratuit, il est possible d’organiser une conférence incluant un total de 100 participants. De quoi réunir toute la famille (et même les voisins) à un gigantesque apéro virtuel. Récemment, Zoom avait annoncé qu’il allait cesser de partager des données d’utilisateurs avec Facebook.

Toutefois, si de nombreux efforts sont mis en place pour renforcer la sécurité des utilisateurs, le Département de l’éducation de la ville de New York a ainsi décidé de bannir l’utilisation de Zoom dans les écoles… au profit de Microsoft Teams. L’application de Microsoft a elle aussi connu un bond significatif ces dernières semaines et, tout comme Zoom, elle a récemment été intégrée à un certain Slack.

Du côté de chez Zoom, on a déclaré : « Nous sommes fiers du rôle que nous jouons en cette période difficile et nous nous engageons de manière proactive pour nous assurer que les écoles et les autres nouveaux utilisateurs comprennent comment utiliser au mieux la plateforme. Zoom s’engage à fournir aux éducateurs les outils et les ressources dont ils ont besoin sur une plateforme sûre et sécurisée, et nous sommes en dialogue permanent avec le département de l’éducation de New York sur la façon dont Zoom peut être utile pendant cette période. »

