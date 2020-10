Les excellents résultats d’Apple pour ce Q4 2020, sans compter sur l’iPhone

2020 est pour beaucoup une année à oublier très rapidement. Pour beaucoup oui, mais pas pour tout le monde. Apple clôture son année avec des revenus records pour 3 des 4 trimestres financiers. En cette fin octobre, il est l’heure pour toutes les entreprises de faire le bilan, et celui d’Apple est plutôt réjouissant. En annonçant un chiffre d’affaires record de 64,7 milliards de dollars sans nouvel iPhone, Apple prouve que ses services sont en pleine croissance, mais aussi que ses ordinateurs sont encore capables de battre des records de ventes.

Habituellement, Apple peut compter sur le premier week-end après la présentation du nouvel iPhone pour gonfler ses ventes, mais cette année ça n’a pas été le cas. Les analystes prévoyaient des revenus avoisinant 63,7 milliards de dollars, avec donc une baisse de 0,5% par rapport aux 64,04 milliards de dollars du trimestre précédent. Pourtant, la firme de Cupertino continue de créer la surprise en ajoutant un milliard supplémentaire aux prévisions. Apple affiche une belle augmentation de 1% par rapport à l’année dernière, malgré une crise sanitaire historique.

En hausse de partout, ou presque.

En détail, Apple explique avoir écoulé pour 26,444 milliards de dollars d’iPhone, 9,032 milliards de dollars de Macs, ainsi que 6,797 milliards de dollars d’iPad. En ce qui concerne les AirPods et autres accessoires, la firme à la pomme en a vendu pour 7,876 milliards de dollars. En plus du côté matériel, Apple peut compter sur ses services qui grimpent en flèche et qui ont rapporté 14,549 milliards de dollars.

Toutes ses données sont en hausse par rapport au trimestre précédent, sauf les ventes d’iPhone qui sont passées de 33,362 milliards de dollars à 26,444 milliards de dollars. La cause de cette baisse est évidente, il s’agit des retards d’expéditions liés à la pandémie de COVID-19. Pour conclure, voici les mots de Tim Cook, PDG d’Apple : « Malgré les effets continus de la COVID-19, Apple est au milieu de la période de lancement de ses produits la plus prolifique jamais enregistrée, et la réaction précoce à tous nos nouveaux produits, en particulier à notre première gamme d’iPhone 5G, a été extrêmement positive. »