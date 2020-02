Les Experts : la série originale pourrait faire son retour

On le sait, et c’est un sujet que l’on a regretté assez souvent ici, l’heure est aux revival, aux reboots, aux suites interminables. Trop de chaînes, semblent être en panne d’idées et nourries par la conviction que c’est en misant sur des vieux succès qu’ils vont convaincre les fans. De Maman j’ai raté l’avion au Prince de Bel-Air, on ne sait déjà plus où donner de la tête. Mais, le dernier projet en date, autour de la série Les Experts, se distingue un peu en son genre.

Les Experts, une série transgénérationnelle

On peine parfois à le réaliser, mais c’est en 2000 que la série Les Experts a fait ses débuts, avant de prendre fin 15 ans plus tard. Mais, le programme, dont le nom désigne une série principale, a surtout donné naissance à un petit univers avant l’heure. Au programme, les Experts : Miami, les Experts : Manhattan et les Experts : Cyber. Si ces dernières n’ont pas eu autant de succès, elles ont tout de même contribué à installer la franchise dans l’univers populaire. Aujourd’hui encore, il n’est pas rare d’avoir le droit à des rediffusions. Un succès renouvelé qui donne des idées du côté de la télévision.

Un projet de suite voit donc le jour, 20 ans après la diffusion du premier épisode (6 octobre). L’idée semble être plutôt celle d’un nouveau spin-off puisque la série se passerait à Las Vegas. Mais, la volonté semble être surtout de rendre la parole à William Petersen et Jorja Fox, qui incarnaient Gil Grissom et Jorja Fox, le duo emblématique de la première série.

Pour l’instant, aucun accord n’aurait encore été signé, mais à la différence d’autres séries, les Experts possède vraiment le potentiel pour se renouveler, notamment grâce à l’évolution des nouvelles technologies d’investigation. Affaire à suivre.