Les Français reconnaissent être dépendants aux écrans

Il y a quelques jours, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), reconnaissait l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie. L’occasion de mettre un nom sur un véritable trouble, mais de façon plus large, ne serait-il pas possible de considérer l’addiction aux écrans comme une maladie ? Ordinateur, tablette, smartphone, télévision… Combien de temps passez-vous réellement par jour sans avoir un écran allumé sous les yeux ?

Un total élevé de dépendant

C’est à cette question que s’intéresse un sondage réalisé par la Fondation April entre les 4 et 5 avril dernier. Il faut tout d’abord pointer un certain biais. Le sondage a été réalisé par Internet et exclut donc ceux qui ne sont pas connectés. Toutefois, les chiffres, même avec ce paramètre en tête, restent particulièrement impressionnants.

Ainsi, 1.033 personnes de 18 ans et plus ont été interrogées. On leur a posé une question simple : « Diriez-vous que vous êtes dépendant vis-à-vis de vos outils connectés (smartphone, tablette, ordinateur…) ? »

Pour 38% d’entre eux, la réponse est « un peu dépendant« , pour 29% c’est « totalement dépendant. Soit un total de 67%. Les 2/3 des Français se considèrent donc dépendants à un écran. Le reste se divise entre « peu dépendants » : 19% et « pas du tout dépendants » : 13%. Combien de personnes dans le lot ont eu honte de dire la vérité ?

Des conséquences sur la santé

Au-delà du révélateur sur la place d’Internet dans notre société, cette situation pose aussi de véritables problèmes sanitaires. C’est en tout cas l’avis du Dr. Pierre Wolff, un médecin de la Fondation April. Il considère que les Français sont en situation « d’hyper connexion numérique« . Parmi les conséquences, on trouve le manque de sommeil, une alimentation perturbée et un manque d’activité physique.

Les sondés expliquent passer 4 heures et 22 minutes chaque jour devant un écran. Jusqu’à 6 heures pour les 18-34 ans et 7h13 pour les cadres.

Maintenant que vous savez tout, il est temps de montrer que vous avez compris. Un dernier petit tour sur Presse Citron et on fait une pause des écrans…