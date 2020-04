Les humains sont-ils vraiment les meilleurs pour créer des memes ?

En cette période de confinement, encore plus qu’auparavant, nous avons pu profiter de l’imagination des utilisateurs de Twitter pour découvrir de nouveaux memes incroyables. Si le FC Twitter reste maître en la matière, une recrue de choix pourrait rejoindre ses rangs. Son nom ? This Meme Does Not Exist. Ses caractéristiques ? Ce n’est pas une personne réelle, mais bien une intelligence artificielle.

Sur Twitter, il fait déjà l’unanimité. This Meme Does Not Exist a été créé par le fondateur de Imgflip, Dylan Wenzlau. Sur son compte Medium, il explique en détail comment il est parvenu à mettre au point un générateur aussi optimisé. Vous pouvez également trouver le code du générateur sur Github.

Pour faire simple, Dylan Wenzlau s’est basé sur Tensorflow et Keras deux outils open source d’apprentissage automatique, puis sur le générateur de memes manuel déjà disponible sur Imgflip. Ce générateur propose des templates populaires qui ont permis de créer plus de 100 millions de memes rien qu’avec cet outil. Le générateur propulsé à l’IA n’avait qu’à utiliser cette immense base de données pour apprendre à concevoir un meme.

Mais l’équipe derrière ce projet a simplifié les choses en donnant 48 templates de memes alimentés par 20 000 exemples. Si vous n’avez pas saisi la référence, le nom du générateur « This Meme Does Not Exist » reprend les célèbres This Person Does Not Exist ou encore This Cat Does Not Exist qui sont également des générateurs basés sur l’IA pour créer des images qui n’existent pas dans la réalité.

Après avoir testé ce générateur, nous vous confirmons qu’il est vraiment génial. Les memes générés sont étranges, surréalistes, mais extrêmement drôles dans la plupart des cas. Dylan Wenzlau explique que ce générateur ne possède aucun filtre, il est donc possible de tomber sur des memes parfois dérageants. Cependant, c’est très rare, et la plupart du temps, les memes générés sont raccords avec l’actualité actuelle. Voici une petite sélection réalisée en quelques clics.