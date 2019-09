Les iPhone 11 et 11 Pro sont disponibles chez Cdiscount

Les ventes d’iPhone sont en déclins depuis plusieurs mois, Apple se devait donc de réagir. Avec ses nouveaux modèles, tous disponibles chez Cdiscount, la marque à la pomme compte bien reprendre la tête du classement des plus gros vendeurs de smartphones. Cette nouvelle gamme, proposant des améliorations bienvenues, et aussi mieux calibrée en termes de prix.

Un iPhone 11 abordable et complet

Disponible à 809€ chez Cdiscount, l’iPhone 11 s’annonce comme un best-seller en 2019. Embarquant la puce A13 Bionic (la même que sur l’iPhone 11 Pro), il se démarque par un rapport qualité-prix excellent. De plus, la capacité de 64 Go étant un peu limitée, Apple propose un iPhone 11 avec 128 Go de stockage pour 50€ de plus seulement, à 859€.

Ce nouvel iPhone 11 reprend également les atouts de l’iPhone XR, à savoir un design plus pop que les Pro avec ses six différentes couleurs, mais aussi une excellente autonomie. L’iPhone 11 est d’ailleurs une heure plus endurant que l’iPhone XR.

Voici les différents prix des iPhone 11 chez Cdiscount :

Précommander l’iPhone 11 chez Cdiscount

L’iPhone 11 Pro : le smartphone absolu

Comme chaque année, Apple se concentre sur une ou deux nouveautés majeures pour son nouvel iPhone. Et l’iPhone 11 Pro en propose plus, avec un nouveau triple capteur photo, une autonomie largement meilleure, et un écran encore plus performant. Au niveau des caractéristiques techniques pures, l’iPhone 11 Pro est le smartphone le plus véloce du marché avec son processeur A13 Bionic, et ce, malgré une RAM à 4 Go seulement. Mais on le sait depuis longtemps, lorsqu’on gère le software et le hardware, les performances sont bien mieux maîtrisées.

Autre nouveauté majeure, ce nouveau triple capteur, qui permet d’avoir une palette complète, avec un zoom, un grand-angle et un capteur classique. Les premiers clichés semblent très prometteurs, tout comme les premières vidéos, l’iPhone 11 Pro étant capable de filmer en 4K à 60 images par seconde.

Enfin, troisième nouveauté majeure, l’autonomie. L’iPhone XS Max était excellent, et le XS bon, et les 11 Pro et Pro Max vont encore plus loin. En effet, le petit modèle tient 4 heures de plus que le XS, et l’iPhone 11 Pro Max tient 5 heures de plus que l’iPhone XS Max. En plus de cela, Apple fournit dans la boîte un chargeur 18 W, la recharge sera donc bien plus rapides pour l’iPhone 11 Pro disponible chez Cdiscount.

Concernant les prix de l’iPhone 11 Pro chez Cdiscount voici la liste, en fonction du stockage :

Pour tous les budgets : les anciens iPhone à prix réduits

Alors que Cdiscount propose les nouveaux iPhone à la précommande, il garde dans son catalogue les anciens modèles, comme les iPhone 7, 7, X, XS et XR. C’est une très belle occasion de faire des affaires si vous cherchez un iPhone dans un budget inférieur. Pour regrouper toutes ces offres, Cdiscount a créé une page spéciale sur son site, vous pouvez la consulter ici :