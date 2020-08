Les jeux Gotham Knights et Suicide Squad Kill The Justice League dévoilent leurs premières informations officielles

Ce week-end, l’événement autour de la pop culture c’était le fameux DC FanDome qui avait pour objectif de dévoiler de nombreuses informations autour des prochains projets de l’univers DC, que ce soit en film au cinéma, mais aussi dans le monde du jeu vidéo. Ainsi, après avoir découvert entre autres les premières bandes-annonces de Snyder Cut, Wonder Woman 1984, et le fameux The Batman avec Robert Pattinson, les fans de l’univers DC ont eu la joie de découvrir les premières informations et les premiers trailers des deux prochains jeux de l’univers DC avec Gotham Knights du côté de Warner Bros Games Montreal et Suicide Squad : Kill the Justice League du côté de Rocksteady.

Gotham Knights – Adieu Batman

C’était un jeu très attendu par les fans de la saga, depuis le temps qu’il commençait à faire parler de lui par l’intermédiaire de rumeurs et petits leaks. Depuis dimanche c’est officiel, le prochain jeu de Warner Bros Games Montreal sera Gotham Knights et il risque de surprendre les fans… Dans le bon sens du terme !

Dans un premier temps, il ne s’agira pas tout à fait d’un jeu Batman. Oubliez donc la trilogie des Batman Arkham, mais voyez plus large et plus ambitieux avec la fameuse Cour des Hiboux au centre de l’histoire. Ainsi, il semblerait que Batman (incarné par Bruce Wayne ait disparu. Ainsi, il faudra compter sur les quatre disciples de Batman avec Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin qui seront tous les quatre jouables au cours du jeu. Petite cerise sur le gâteau, l’intégralité de l’aventure sera jouable seul ou en coopération à deux joueurs (que ce soit en ligne ou en local).

En plus du premier trailer et des premières informations, Warner Bros Games Montreal nous réserve une petite surprise avec la diffusion du tout premier gameplay pour voir un peu comment se porte la Bat Family.

Gotham Knights est d’ores et déjà attendu pour l’année prochaine sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X.

Suicide Squad – La petite déception de Rocksteady

Quelques heures après la belle surprise de Gotham Kinghts par Warner Bros Games Montreal, c’était au tour de Rocksteady d’entrer en scène. Il s’agissait sans doute du jeu le plus attendu tellement le studio Rocksteady avait parfaitement adapté la série des Batman Arkham. Hélas, l’excès de hype sera peut-être responsable des nombreuses déceptions autour du titre.

Tout d’abord, il faudra être patient puisque le jeu Suicide Squad : Kill the Justice League n’est pas attendu avec 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X. Il s’agira donc d’un jeu uniquement next-gen. La bonne nouvelle c’est que là encore, le jeu sera intégralement jouable en solo ou en multijoueur jusqu’à quatre. Nous ne savons pas cependant si la coopération sera uniquement en ligne ou en local comme Gotham Knights. Quoi qu’il en soit, les joueurs pourront changer de personnages à volonté en solo. Les autres héros seront quant à eux contrôlés par l’ordinateur. Le joueur pourra choisir de basculer du mode solo au mode multijoueur quand il le souhaite.

Tout comme avec les Batman Arkham, ce jeu Suicide Squad sera un jeu à la troisième personne en monde ouvert dans la ville de Métropolis. Lors de cette présentation, Rocksteady a confirmé qu’il y aurait au moins quatre personnages jouables avec Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn et King Shark. Chacun aura droit à son propre gameplay varié et ses propres aptitudes.

Suicide Squad : Kill the Justice League s’inscrit parfaitement dans le Arkhamverse (l’univers de la trilogie Batman Arkham), et le but sera donc d’en venir à bout de la Justice League contrôlé par Brainiac. Superman est le premier héros dévoilé. Le jeu proposera plusieurs armes à customiser.

Rendez-vous donc en 2022 sur next-gen ainsi que sur PC pour prendre part à l’aventure et rejoindre la Suicide Squad avec Harley Quinn et ses potes !