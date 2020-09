Les jeux Xbox Series S occuperont (normalement) 30% d’espace en moins que leurs homologues Xbox Series X

On le sait, Microsoft lancera le 10 novembre sa nouvelle gamme Xbox, avec d’un côté la bête de puissance Series X, et de l’autre, « la plus petite Xbox jamais mise au point », à savoir la Xbox Series S. Une console plus compacte, mais également moins puissante, dépourvue de lecteur physique, et qui embarquera un SSD de 512 Go.

Des jeux plus légers pour la Xbox Series S ?

Une console « All Digital » donc, et dont le faible stockage embarqué (moins de 500 Go en réalité) fait d’ores et déjà débat. Toutefois, l’un des grands pontes chez Xbox, Jason Ronald, a indiqué que les jeux installés sur Xbox Series S prendront moins de place que sur Xbox Series X, à raison de 30% environ. Un poids allégé du fait que les versions Xbox Series S n’ont pas à embarquer les assets 4K des jeux, la console étant limitée à un affichage en 1440p.

Toutefois, si sur le papier, il s’agit d’une bonne nouvelle pour les futures possesseurs de Xbox Series S, dans la réalité, les faits risquent d’être un peu différents. En effet, rien n’imposera aux développeurs de procéder à cette différenciation entre un jeu pour Xbox Series X et le même jeu pour Xbox Series S.

« En fin de compte, les décisions sont entre les mains du développeur. Nous disposons depuis un certain temps de cette technologie qui permet aux développeurs de choisir intelligemment quels assets installer, en fonction du modèle de Xbox. La flexibilité est donc entre les mains des développeurs pour s’assurer que les bons éléments soient présents sur la bonne machine » a expliqué Jasons Ronald.

A voir maintenant si les développeurs joueront le jeu de la Xbox Series S ou non. Rappelons que certains titres majeurs occupent 100, 120 voire 140 Go sur le disque dur de nos consoles actuelles. Certains futurs acheteurs de Xbox Series S vont donc devoir jongler fréquemment entre leurs différents jeux, à moins d’opter pour une extension SSD à rajouter à leur console, mais cela aura un certain prix…