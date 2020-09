La Xbox Series X et la Xbox Series S sortiront le 10 novembre 2020, les prix enfin dévoilés

Alors que l’on attendait avec impatience une prise de parole officielle de la part de Microsoft, c’est par l’intermédiaire d’un leak que la Xbox Series S se dévoile un peu plus. On y découvre le design (blanc) de la console ainsi que son prix.

En parallèle, nos confrères de Windows Central ont publié un nouvel article avec la date de sortie de la Xbox Series X. Là encore, on y apprend son prix.

La Xbox Series S au prix de 299$

C’est donc par l’intermédiaire de la chaîne YouTube de Brad Sams que la Xbox Series S se dévoile un peu plus. Dans cette vidéo de présentation de la machine, on y découvre son design blanc (comme on pouvait se douter suite aux nombreux leaks). On remarque que les équipes de Microsoft ont réalisé une petite prouesse en proposant une console très « svelte » par rapport à la Xbox Series X.

La console sera proposée à partir du 10 novembre 2020 lors d’un lancement mondial au prix de 299,99$ (sans doute 299,99€ en France…). Pour ce prix-là, les autres rumeurs se confirment avec une résolution 1440p permettant de jouer en 60 FPS et jusqu’à 120 FPS. La console ne bénéficiera pas d’un lecteur Blu-Ray et sera donc uniquement pour les jeux dématérialisés. La console permettra cependant le Ray Tracing ainsi que le système Velocity.

Une option de financement Xbox All Access de 25$ sera proposée aux joueurs américains et nous sommes encore dans l’attente d’une confirmation pour l’Europe et la France.

Mise à jour 10h00 : Microsoft vient de confirmer l’information dans un tweet :

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

La Xbox Series X au prix de 499$

De son côté, la Xbox Series X est elle aussi victime d’un leak. Peu avant la fuite de la Xbox Series S, c’est Windows Central qui annonçait le prix et la date de sortie des deux machines.

La Xbox Series X sera donc aussi disponible le 10 novembre 2020 au prix de 499,99€ (là encore, sans doute 499,99€ pour la France). Une option de financement Xbox All Access de 35$ sera également proposée aux joueurs américains et nous sommes là encore dans l’attente d’une confirmation pour l’Europe et la France.

C’est un nouveau coup dur au niveau de la communication pour Microsoft qui vient de voir ses deux consoles leaker. Pas plus tard que cette semaine, la firme laissait sous-entendre que le prix des machines ne serait pas dévoilé de si tôt afin d’attendre le bon moment.

Il sera intéressant de voir quelle sera la réaction de Sony (et de ses deux modèles de PlayStation 5), mais aussi la réaction de Microsoft. Vont-ils changer leurs plans pour créer un énième rebondissement ? Réponse très bientôt !