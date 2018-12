Les Lives Vidéo de Facebook se mettent au shopping

Après avoir lancé sa fonction shopping sur des posts d’Instagram puis l’avoir étendue aux vidéos, Facebook teste désormais le shopping durant les Live. C’est en Thaïlande que le test est mené.

Facebook ajoute régulièrement des nouvelles fonctions à son réseau social et le géant américain utilise au mieux ses milliards d’utilisateurs pour mieux cerner leur profil et utiliser ces données à des fins publicitaires. La fonction Live de Facebook permet de transmettre des vidéos en direct. Facebook incite d’ailleurs depuis longtemps les professionnels à utiliser le Live. Le mastodonte américain compte désormais aller plus loin en ajoutant une fonction shopping à ces directs.

Concrètement, le réseau social va permettre aux personnes qui le souhaitent de présenter leurs produits dans des vidéos en direct. Les commerçants pourront annoncer, à l’avance, qu’un Live shopping « dédié à la présentation de produits » sera lancé. L’utilisateur pourra ainsi regarder la présentation du produit et, s’il se montre intéressé, contacter le commerçant, réserver un produit et payer directement à travers de la plateforme de chat Messenger du réseau social. Toutes les opérations se feront donc à travers de Facebook sans passer par une autre plateforme.

Une bonne nouvelle donc pour les petits commerçants ou ceux qui n’ont pas de boutique, mais une production artisanale. Pour les plus grosses entreprises, ce sera aussi un moyen simple de communiquer et de présenter un nouveau produit. Pour cela, il est préférable de s’appuyer sur une page Facebook avec de nombreux fans.

Facebook is adding a live video mode for sellers. Viewers can message you during the broadcast with screenshots of the product and you can take payments from your inbox.

Facebook is essentially giving users their own live Home Shopping Network. pic.twitter.com/gQDuuJkqNr

— Jeff Higgins Wants To Build A Snowman (@ItsJeffHiggins) November 29, 2018