Les marmottes de France 3 sont de retour et s’attaquent au cinéma

Les célèbres marmottes de France 3 reviennent pour l’été animer quelques petits clips entre les programmes de la chaîne et en profitent pour parodier certains grands classiques du cinéma.

Quand les marmottes se prennent pour des stars hollywoodiennes

En partenariat avec l’agence Dream-On et Mikros, un designer 3D, la chaîne du groupe France Télévisions a décidé de détourner des scènes mythiques de grands classiques du septième art en mettant en scène les célèbres marmottes de la chaîne publique. Chaque vidéo dure une cinquantaine de secondes (une version courte de 15 secondes est également disponible) et représente une bonne occasion de tester vos connaissances cinématographiques.

Les marmottes de France 3 ont ainsi réussi à obtenir un rôle dans « Titanic », qui devient pour l’occasion « Patpanic », et reprennent ainsi les rôles de Jack (Leonardo DiCaprio) et Rose (Kate Winslet) sur la proue du navire. Elles se mettent également dans la peau de Tom Cruise dans le film « Top Gun » transformé en « Top Moumoute », se prennent pour un extra-terrestre dans le célèbre « E.T. » changé en « E.M. », apparaissent dans le film « Le Mépris » qui est rebaptisé « La Méprise », ou encore se glissent dans la peau de Vincent (John Travolta) et Mia Wallace (Uma Thurman) pour refaire la mythique scène de danse de « Pulp Fiction » renommé « Poil Friction ».

Toutes ces vidéos ont nécessité pas moins de 7 mois de travail et si on est désormais habitué à voir ces marmottes l’été à la télévision, elles font toujours sourire.

Avant le cinéma, la musique

Les marmottes font partie des icônes de France 3 depuis l’été 2015. À l’occasion des fêtes de fin d’année ou en période estivale, elles se mettent en scène entre les programmes de la chaîne publique. Il y a deux ans, elles parodiaient de célèbres groupes de hard rock, musique électro, reggae, musique classique, hip-hop, etc.. L’hiver suivant, elles se transformaient en rock stars et donnaient un concert pour fêter la fin de l’année. Pour l’occasion, France 3 avait convié ses animateurs à participer à ce concert. L’été dernier, les marmottes avaient en revanche cédé leur place à d’autres animaux.