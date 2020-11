Les meilleurs jeux de la PS4 selon l’équipe de Presse-citron

Le mois de novembre 2020 marquera à jamais la fin de la huitième génération de consoles. Lancée en février 2011 avec la Nintendo 3DS, cette génération de console a pris son essor en novembre 2013 avec la sortie de la Xbox One et de la PS4. La Nintendo Switch en mars 2017 était ainsi la dernière console de cette huitième génération, et nous savions alors que les nouvelles consoles de Sony et Microsoft allaient écrire une nouvelle page de l’histoire du jeu vidéo qui n’a cessé d’évoluer de façon exponentielle lors de ces 50 dernières années.

« Disponible » depuis le 19 novembre un peu partout dans le monde, la PlayStation 5 lance parfaitement cette neuvième génération avec un record assez impressionnant. Puisque oui, la nouvelle console de la marque japonaise a réalisé le meilleur lancement d’une console de jeux de toute l’histoire du gaming. Avec ce très bon départ, la PS5 est bien déterminée à prolonger l’incroyable succès de la PS4.

Et justement, pour rendre un dernier hommage à cette PlayStation 4, en ce dernier week-end de novembre 2020, l’équipe de presse-citron revient sur les jeux (exclusifs) marquants de cette console qui a délibérément marqué l’histoire du jeu vidéo.

Donner votre avis ! Donner vous aussi votre avis sous les commentaires de cette vidéo (ou dans les commentaires de cet article). Faites la liste de vos cinq jeux favoris sur PlayStation 4 pour participer à une prochaine vidéo qui listera l’avis des lecteurs de Presse-citron.net !

L’AVIS DE ROMAIN

Chef de rubrique Tech/Hardware chez Presse-citron, Romain est également joueur et du côté de la PS4, il a vécu de nombreuses et belles expériences entre 2013 et 2020.

Uncharted : Je l’ai eu avec une édition limitée de ma PS4. Je suis très branché quêtes et aventures, j’ai un peu retrouvé l’esprit des premiers Tomb Raider dont j’étais fan avec la puissance de la PS4.

The Last Of Us (Part.I & Part.II) : Deux chefs d’oeuvre pour moi. Autant graphiquement que dans le gameplay c’est propre. Mais c’est surtout l’histoire que j’ai adoré. Quel scénario !

Ghost of Tsushima : Il y a beaucoup de choses que je n’aime pas dans ce jeu. Les phases de combat ne sont pas folles, le déroulé est assez répétitif, l’IA est un peu pétée, mais c’est un jeu aussi contemplatif. Tout est magnifique dans ce jeu. Et la gestion des déplacements avec le vent, c’est une idée de génie.

Days Gone : Là encore, un jeu qui n’est pas sans défaut, souvent répétitif. Mais j’étais fan de The Walking Dead et du personnage de Daryl. J’avoue qu’incarner un personnage comme lui, qui se déplace en moto et qui tue du zombie à foison ça me plaisait bien quand même.

Spider-Man : Bon, c’est sans doute mon jeu préféré sur PS4. Déjà parce que je suis fan de « Spidey », mais aussi parce qu’on a vraiment la sensation d’être Spiderman. C’est aussi parfois répétitif, il y a beaucoup de quêtes annexes, mais c’est tellement un plaisir de voler entre les buildings. Un vrai kiff !

.

.

L’AVIS DE STÉPHANE

Megaman la nuit. Mais rédacteur high-tech, et spécialisé sur la section jeux vidéo chez Presse-citron le jour, Stéphane est naturellement un grand joueur et passionné. Voici les meilleures expériences qu’il retient sur PS4.

Uncharted 4 : Lancé en 2016, Uncharted 4 reste aujourd’hui encore une sacrée gifle technique, et une démonstration de force de la part de Naughty Dog.

God of War : Impossible d’évoquer la PS4 sans le “nouveau” God of War. Véritable refonte de la licence, le jeu signé Santa Monica Studios est un modèle de perfection, tant sur le fond que sur la forme. Vivement la suite !

Bloodborne : Exclusivité PS4, Bloodborne est un titre exigeant, très punitif, mais qui sait également récompenser les joueurs les plus persévérants. On espère évidemment qu’une suite verra le jour sur PS5.

The Last of Us Part.II : Disponible depuis quelques mois à peine, The Last of Us 2 sur PS4, c’était la next-gen avant l’heure. Un titre époustouflant visuellement, avec des choix scénaristiques particulièrement tranchés, et une aventure à couper le souffle de la première à la dernière minute.

Tearaway Unfolded : Pas forcément très connue du grand public, la licence Tearaway est une véritable bouffée d’air frais, et cet opus PS4 est une pure merveille. Un titre coloré, bourré d’humour et (surtout) de bonnes idées, et qui tire pleinement profit des capacités de la PS4.

.

.

L’AVIS DE CHRIS

Rédacteur spécialisé dans le jeu vidéo aux côtés de Stephane, je suis également un grand fan de ce média et j’ai tout naturellement passé d’innombrables heures sur la PS4 à découvrir les exclusivités de la firme. Si je devais n’en retenir que cinq…

inFamous Second Son : Pas très fan de Cole dans les deux premiers inFamous sur PS3, je ne m’attendais pas à grand-chose avec inFamous Second Son en 2014, quelques mois après la sortie de la PS4. Et quelle claque ! Je ne l’ai pas vu venir, mais le jeu fut un joli cadeau de la part des équipes de Sucker Punch (Sly Cooper, Ghost of Tsushima…). Joli graphiquement, vraiment sympa au niveau du gameplay avec une histoire et des personnages de qualités… Je veux une suite !

Until Dawn : Celui-là non plus je ne l’ai pas vu venir. Mais c’est bien un énorme coup de coeur de l’été 2015. Un bon jeu de survival-horror comme on en fait que très rarement de nos jours. Intense, avec pas mal de suspense, le jeu proposait une multitude de choix et de fins différentes permettant de sauver tous les personnages (ou de tous les condamner). Un vrai régal !

Detroit Become Human : Œuvre des Français de chez Quantic Dream, Detroit Become Human est un jeu narratif très inspiré du cinéma (comme toutes les productions du studio à l’image d’Heavy Rain, Beyond Two Souls ou encore Fahrenheit). Mais avec Detroit, Quantic Dream propose vraiment une histoire forte qui remet beaucoup de choses en question et nous permet de nous questionner sur notre avenir. Un chef d’œuvre !

The Last Of Us Part.II : Les aventures de Joël et Ellie avaient déjà marqué tout le monde sur PS3 en juin 2013. Nous étions si impatients de les retrouver. Il aura fallu attendre sept ans, mais la claque n’en fut que plus grande. Avec cette Part.II, Naughty Dog nous propose un jeu incroyable avec une narration bouleversante. Un jeu qui va mettre vos nerfs et vos limites à rudes épreuves. Du grand art.

Uncharted 4 A Thief’s End : Mais quelle claque ! Ces trois mots pourraient suffire à parler d’Uncharted 4. L’aboutissement de neuf années d’aventures pour Nate, Sully ou bien encore Elena. Une fin éblouissante, autant du côté du scénario, de la narration ou bien de la mise en scène. Mais également techniquement avec un jeu qui était littéralement en avance sur son temps et qui reste encore aujourd’hui l’un des plus beaux jeux au niveau des graphismes et des animations.

Et vous ? Quels sont les jeux PS4 qui vous ont marqué entre 2013 et 2020 ?