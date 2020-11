Voici l’évolution de l’industrie du jeu vidéo entre 1970 et 2020

Avec la sortie récente de la Xbox Series X, de la Xbox Series S ainsi que de la PlayStation 5, cette fin d’année 2020 s’achève en lançant une toute nouvelle ère dans l’industrie du jeu vidéo : celle de la neuvième génération de consoles.

En 2020, l’industrie du jeu vidéo est sans doute la plus rentable de la planète avec plus de 165 milliards de dollars en termes de revenu. C’est plus que le cinéma qui à titre de comparaison avait généré 96,8 milliards de dollars en 2018. Avec la crise du COVID19, le jeu vidéo est l’un des secteurs qui n’a pas trop souffert cette année. Quelques jeux reportés, quelques difficultés dans les événements, mais une industrie qui continue de réaliser des records.

Le jeu vidéo est assurément le secteur qui a le plus évolué et a pris le plus d’ampleur ces dernières années et cette illustration de visualcapitalist le montre bien.

1970, l’âge d’or des bornes d’arcades

En 1972, Pong sort en salles d’arcade et va devenir un énorme succès pendant plus de cinq ans permettant de lancer la folie du jeu vidéo. En 1978, alors que les choses commencent à se calmer, c’est au tour de Space Invaders de relancer l’intérêt autour du marché des salles d’arcades. En 1980, Pac-Man va lui aussi devenir un succès colossal en générant plus d’un milliard de dollars en une seule année dans les salles d’arcade américaine.

1980, le jeu vidéo passe au bord du Game Over

Entre 1980 et 1983, le jeu vidéo devient le nouvel El Dorado dans le divertissement et de nouvelles entreprises émergent. Il devient très facile de créer des jeux vidéo, mais c’est une autre histoire de créer de bons jeux vidéo innovants et révolutionnaires. Ainsi, le secteur du divertissement se retrouve avec beaucoup plus d’offres que de demande avec une qualité assez désastreuse.

Le marché du jeu vidéo s’effondre et tout porte à croire que cette nouvelle technologie va très vite devenir un lointain souvenir. Le fameux jeu E.T. L’Extra-Terrestre est un exemple de cette vague de jeux mauvais qui va envahir l’industrie avec des milliers de stocks qui ne se vendent pas, qui vont endetter les revendeurs et les développeurs. De nombreuses entreprises vont faire faillite, la fin est proche.

En 1985, un homme va sauver cette industrie. Cet homme, c’est Shigeru Miyamoto, le génie qui va créer Donkey Kong, The Legend of Zelda, mais aussi et surtout Mario Bros. Et justement, c’est en 1985 avec la Nintendo NES et Super Mario Bros. que l’industrie du jeu vidéo va rebondir et atteindre des sommets.

En 1980, cette industrie représente 59 milliards de dollars avec 39 milliards de dollars pour les salles d’arcades et 20 milliards de dollars générés par les consoles. Ces chiffres vont être divisés par deux en quelques mois entre 1983 et 1985 suite au Krash du jeu vidéo.

Après la sortie de Super Mario, l’industrie du jeu vidéo va repartir à la hausse et ne sera plus jamais inquiétée. Les PC arrivent et vont se joindre aux salles d’arcades et aux consoles. Sega va lancer la MegaDrive à partir de 1988 et Nintendo va lancer l’industrie des consoles portables avec la Game Boy. L’histoire était en marche.

1990, l’âge d’or du jeu vidéo

Après avoir frôlé la faillite, le jeu vidéo se prépare à vivre ses années folles. Dès 1991, Nintendo prolonge le succès de la NES avec la sortie de la Super NES. Dès 1993, Doom va populariser les jeux de shoot et les fameux FPS. C’est cette année-là que les consoles vont de nouveau frôler avec les 20 milliards de dollars de revenus. Une première depuis le Krash de 1983.

En 1994, Sony débarque dans l’industrie avec la PlayStation et va faire beaucoup de bien à ce secteur. Sega lançait de son côté la Saturn, et en 1997 c’est Nokia qui va lancer le jeu vidéo sur mobile avec le fameux jeu « Snake ».

Le jeu vidéo oscille toujours autour des 50 milliards de dollars générés avec des consoles et des salles d’arcades qui ralentissent, mais des PC et des consoles portables qui viennent combler cette baisse.

2000, les années folles

Les années 2000 commencent sur les chapeaux de roues avec la sortie des Sims sur PC. Le jeu qui va délibérément lancer une véritable « Sims-Mania » et démocratiser les jeux de simulation de vie. C’est cette même année que Sony va littéralement casser le Game avec la sortie de la PlayStation 2 qui deviendra la console de jeux vidéo la plus vendue de l’histoire avec plus de 157 millions d’exemplaires écoulés.

En 2001, c’est au tour de Microsoft de faire son entrée dans l’industrie avec la Xbox. Un an plus tard, ce sera le lancement du Xbox Live et la démocratisation du jeu en ligne sur console. Le début du Microsoft Store, du contenu en ligne et de l’abonnement payant pour jouer à des jeux populaires comme Halo.

Dès 2004, c’est World of Warcraft qui arrivera sur PC et qui va être un véritable phénomène sur PC. C’est le lancement des fameux RPG en ligne (MMO RPG) qui va réunir plus de 14 millions de joueurs.

En 2006, c’est une grosse année avec le lancement de la PlayStation 3 ainsi que de la Nintendo Wii. La PS3 sera la première console Blu-Ray de l’histoire, tandis que la Wii sera une console révolutionnaire qui va pour la première fois de l’histoire permettre aux jeux vidéo de toucher une large tranche de personnes, dont les seniors et les familles.

En 2007, Apple lancera l’iPhone. Une révolution dans l’industrie du marché des téléphones qui deviendra un gros bouleversement dans le jeu vidéo des années plus tard avec l’augmentation des jeux mobiles. D’ailleurs, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir le premier jeu de smartphone au gros succès puisqu’en 2009 sort le fameux Angry Bird qui deviendra le jeu free-to-play et la nouvelle licence le plus téléchargée.

Enfin, en 2009, ce sera le lancement du fameux League of Legends par RIOT Games qui va lui aussi marquer l’histoire et devenir un véritable pilier de l’eSport quelques années plus tard.

2010, les années de la maturité

Dès 2010, Minecraft sera lancé sous forme de béta. Il deviendra lui aussi l’un des jeux les plus marquants de l’histoire du jeu vidéo au fil des années et dépassera aisément les 200 millions de copies sur PC, consoles et mobiles. En 2011, la plateforme Twitch est lancée et sera une plateforme spécialisée dans la diffusion de jeux en LIVE.

En 2012, Candy Crush Saga va une nouvelle fois populariser les jeux sur mobiles et va devenir l’application la plus rentable dans de nombreux pays dans le monde.

En 2013, c’est Rockstar Games qui va braquer le monde du jeu vidéo, mais aussi du divertissement. Avec Grand Theft Auto V, la firme étoilée va exploser tous les records. Plus de 800 millions de dollars de bénéfices en 24h. Plus d’un milliard en trois jours. Plus de 140 millions d’unités vendues en sept ans avec un service en ligne (GTA Online) qui réunit de plus en plus de joueurs au fil des années permettant des records de fréquentation en 2020. Soit 7 ans après son lancement. GTA V deviendra le produit culturel le plus rentable de l’histoire avec 7 milliards de dollars générés.

En 2016, Pokémon Go va encore une fois montrer que les smartphones sont une nouvelle plateforme pour jouer. Le jeu en réalité augmentée sera un carton incroyable permettant de générer plus de 500 millions de dollars en une seule année.

Nintendo enchaîne en 2017 avec la sortie de la Nintendo Switch, la première console hybride permettant de jouer sur sa télévision, mais aussi en mode portable. La console sera un succès fou et arrivera à dépasser les ventes de la Xbox One (sortie en 2013) en seulement 3 ans.

En 2018, Fortnite arrivera sur le marché des battle-royale free-to-play et va lui aussi établir des records assez incroyables. Epic Games (les développeurs) vont parvenir à créer un véritable phénomène et lancer son jeu sur PC, consoles et mobiles (même si en 2020 un conflit avec Apple va se solder par un retrait du jeu de l’Apple Store).

2020, le tournant du jeu vidéo

Cette année, le jeu vidéo aura définitivement pris une nouvelle direction. Entre l’arrivée de Google dans le jeu vidéo avec Stadia, Amazon avec Luna, Microsoft avec le XCloud, ou encore Nvidia avec GeForce Now, le jeu vidéo est clairement en train de se diriger vers la voie du Cloud Gaming.

L’arrivée de la PlayStation 5 ainsi que de la Xbox Series X permet de lancer une nouvelle génération de console. Mais pour la première fois de l’histoire, Sony et Microsoft ne lancent pas une, mais deux consoles avec la PS5 Digital Edition et la Xbox Series S, des consoles all-digital qui tendent à nous faire comprendre que le jeu vidéo se dirige vers une nouvelle destinée sans jeux physiques, avec des services et du cloud.

Rendez-vous dans une dizaine d’années pour faire un nouveau bilan. Quoi qu’il en soit, le jeu vidéo totalise aujourd’hui plus de 165 milliards de dollars de revenus générés, dont 85 milliards pour les jeux mobiles, 40 milliards de dollars pour les PC et 33 milliards de dollars sur les consoles.