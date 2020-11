La PS5 réalise le meilleur lancement de l’histoire, toutes consoles confondues

Cela ne vous aura certainement pas échappé, Sony vient tout juste de lancer sa PS5 en Europe, après un lancement le 12 novembre dernier aux Etats-Unis ou encore au Japon. Un lancement qui s’effectue dans un contexte très particulier, avec notamment un confinement en France, mais aussi un stock de PS5 très (très) limité.

Il est aujourd’hui évident qu’il ne sera pas évident pour les joueurs de mettre la main sur une PS5 avant quelques semaines, voire quelques mois. Une pénurie généralisée qui fait évidemment grincer les dents de nombreux joueurs, mais qui n’empêche pas Sony de revendiquer « le plus grand lancement de console (PlayStation)« .

Sony confirme donc que la PS5 est parvenue à faire mieux que la PS4 en 2013, qui était alors créditée de 2,1 millions de ventes en seulement deux semaines de commercialisation. Un record pour PlayStation à l’époque, et un record tout court, puisqu’il était confirmé quelques jours plus tard que le lancement de la PS4 constituait le meilleur lancement d’une console dans l’histoire des jeux vidéo.

Nous voulons remercier les joueurs du monde entier d’avoir fait de la #PS5 notre plus grand lancement de console. La demande pour la PS5 est sans précédent et nous tenons à vous confirmer que de nouvelles quantités de PS5 arriveront chez nos revendeurs d’ici la fin d’année. [1/2] — PlayStation France (@PlayStationFR) November 25, 2020

Même si les chiffres ne sont pas encore rendus officiels (on parle de 2,3 millions de ventes environ), en faisant mieux que la PS4, la toute nouvelle console next-gen de Sony s’accapare fort logiquement du statut de « meilleur lancement de l’histoire« . Du côté de chez PlayStation France, on indique : « La demande pour la PS5 est sans précédent et nous tenons à vous confirmer que de nouvelles quantités de PS5 arriveront chez nos revendeurs d’ici la fin d’année. »

En effet, une « seconde vague » de PS5 est actuellement en cours chez de nombreux revendeurs, et de nouvelles consoles PS5 seront expédiées par certaines enseignes un peu avant Noël. Evidemment, si vous n’avez pas encore précommandé votre PS5, il va sans dire qu’il y a très peu de chances que vous puissiez profiter de la console pour les fêtes de fin d’année.