Les Microsoft Surface à prix cassés, jusqu’à 530€ de réduction ce weekend

La gamme des Microsoft Surface s’améliore chaque année, et en 2020 la Surface Pro 7, le Surface Laptop 3 et la Surface Pro X sont les nouvelles têtes d’affiche. Jusqu’à dimanche soir, les marchands proposent tous des offres très intéressantes sur les Surface, seules ou en pack avec des accessoires (claviers, stylets, covers, etc.). Découvrez dans cet article les meilleures offres à ne pas rater, pour économiser jusqu’à 530€ sur les Surface !

Microsoft Surface Pro 7, reine des hybrides

La Surface Pro 7 c’est le savant mélange entre puissance d’un PC portable, et le côté nomade d’une tablette. C’est l’un des best-sellers de Microsoft, et le produit le plus populaire de la gamme. Dans le lot des belles promotions du week-end, la plus abordable est la Surface Pro 7 avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui est proposée à 849€ au lieu de 999€.

C’est l’offre parfaite si vous cherchez un PC hybride véloce, qui n’est pas hors de prix. Si vous cherchez une configuration plus complète, on retrouve une très belle offre sur un pack Surface Pro 7, Core i5, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une souris, un stylet et le clavier Type Cover qui voit son prix chuter de 1 719€ à 1 249€ chez Fnac. Avec ces accessoires, vous avez tout le nécessaire pour profiter au maximum des atouts de la Surface Pro 7. La version i7 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est aussi en vente flash à 1 335€ au lieu de 1 669€

De son côté, Amazon propose la Surface Pro 7 Platine avec son processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 1 095€ au lieu de 1 369€ en ce moment. Contrairement aux offres Fnac et Microsoft, aucune date de fin d’offre n’est annoncée par le marchand, elle peut donc expirer à tout moment avant le 3 mai.

Toutes les configurations en vente flash sur le Microsoft Store

C’est l’opération qui a tout déclenché. Du 30 avril ou 3 mai, Microsoft a lancé une vente flash sur son store officiel pour toutes les configurations de Surface Laptop 3, Surface Pro 7 et Surface Pro X. Sur les configurations d’entrée de gamme, vous bénéficiez automatiquement de 15% de réduction. Sur les configurations haut de gamme, certaines références perdent 20% de leur prix, ce qui vous permet d’acheter une Surface boostée à prix cassé. Depuis ce matin, Microsoft va plus loin en proposant des configurations à -20%.

Sur le Microsoft Store, vous pouvez économiser jusqu’à 530€ sur le Surface Laptop 3. Ce PC portable est ultra fin et son grand atout est son autonomie de 11 heures. Comme la Surface Pro 7, il dispose d’un écran tactile, et vous avez le choix entre une dalle de 13″ ou 15″. Certaines des références ont droit à 530€ de réduction, comme la version 13″ avec un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Vous pouvez retrouver toutes les promotions du store officiel ici, attention les offres se terminent le 3 mai :

Surface Pro 7 : la référence du marché

La Microsoft Surface Pro 7 est une des références du secteur, dans un marché où la concurrence était assez faible jusqu’à il y a peu. En présentant son Magic Keyboard, Apple veut peu à peu transformer sa tablette en PC, mais il reste encore du chemin. La tablette en promotion chez Amazon, Fnac et Microsoft propose tout un lot d’accessoires qui la transforme en un véritable ordinateur, à l’exemple d’un clavier, d’une souris ou encore d’un stylet. Grâce à ces derniers, la Surface Pro 7 devient un véritable ordinateur léger et facile à transporter partout avec soi, et encore loin devant l’iPad Pro, pour une utilisation professionnelle.

Pendant ces trois jours de ventes flash, la Surface Pro 7 est à l’honneur au point que les marchands Fnac, Amazon et Microsoft cassent le prix de tous les modèles. Les offres sont nombreuses, et les réductions varient en fonction du processeur, de la RAM et du stockage. Si vous souhaitez utiliser la tablette pour de la bureautique, les 128 Go de stockage devraient vous suffire. Si vous avez besoin de plus d’espace, les offres sur les modèles 256 Go, 512 Go et même 1 To vous permettent d’acheter une Surface Pro 7 ou un Laptop 3 à un prix bien plus compétitif qu’à l’accoutumée.

Pendant des opérations comme Black Friday ou les Soldes, la Surface Pro 7 avaient de belles réductions, mais inférieures à celles disponibles aujourd’hui sur la plupart des références. Il était par ailleurs plus difficile de trouver de belles remises sur le Laptop 3, c’est donc le moment idéal pour foncer. Pour ne rater aucune offre sur le store officiel de Microsoft, vous n’avez qu’à tester les différentes configurations. Pour Amazon ou Fnac, c’est différent, et on vous conseille de bien utiliser le moteur de recherche pour trouver la pépite.

Toutes ces ventes flash sur les Microsoft Surface se terminent le 3 mai, et dépendent des stocks disponibles, soyez donc rapides si vous voulez en profiter.

