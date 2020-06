Les Microsoft Surface Book 3 et Go 2 sont disponibles chez Boulanger

En mai dernier, Microsoft mettait à jour une partie de sa gamme Surface, comprenant ses ordinateurs haut de gamme et PC hybride 2en1. Cette semaine, Boulanger vient de lancer deux produits phares de la gamme en exclusivité. Il s’agit des Microsoft Surface Book 2 et Surface Go 2. Coup d’œil sur ces nouveaux produits.

Que vaut la nouvelle Surface Go 2 ?

Pour sa mise à jour, la tablette 2-en-1 de Microsoft a été quelque peu modifiée pour rester intéressante face à une concurrence majoritairement représentée par Apple. La nouvelle Surface Go 2 passe d’un écran de 10 à 10,5 pouces, et profite de plusieurs nouveautés sur la partie puissance. Divers équipements comme l’intégration de nouveaux haut-parleurs sur la face avant font aussi leur arrivée, tout comme un micro de qualité studio pour une voix plus claire lors d’appels en visioconférence.

L’outil est idéal pour les étudiants, tant il permet de concurrencer les ordinateurs sur le chapitre du poids et de l’aspect compact. Il est aussi un produit parfait en tant que second PC pour la maison. Il permet de répondre à l’ensemble des tâches que peut accomplir un ordinateur, le tout avec un produit bien plus léger et facile à transporter. À l’inverse d’un ordinateur, le produit de Microsoft peut laisser de côté son clavier pour être utilisé uniquement en format tablette. Ainsi, l’écran devient très pratique pour consulter du contenu facilement.

Sous le capot, l’ensemble des tâches demandées par les utilisateurs seront exécutées avec brio. En effet, les trois différentes versions de processeurs seront toutes à même de pouvoir répondre aux besoins de bureautique. La tablette sera aussi idéale pour regarder du streaming voire jouer à des jeux, et son autonomie proche de dix heures permet de tenir une journée complète de travail sans devoir passer par la recharge. Le modèle le moins cher débute avec une RAM de 8 Go et une mémoire vive SSD de 128 Go. L’équivalent de ce que l’on retrouve sur un ordinateur Apple, alors que les prix sont bien plus raisonnables sur la Microsoft Surface Go 2.

Boulanger a pu obtenir le lancement des ventes du produit en exclusivité. Sur son site internet, la Microsoft Surface Go 2 est disponible à partir de 479,99 €. Un prix bien inférieur à un ordinateur portable classique, avec l’ensemble des avantages que nous avons mentionnés. Pour obtenir une version avec la puce Intel Core M3-8100Y la plus puissante, il faudra débourser 849,99 €. Là encore, les prix restent en deçà du marché des ordinateurs.

Surface Book 3, un ordinateur professionnel avec écran détachable

Plus haut dans la gamme, Microsoft a développé un autre produit reposant sur le concept de la tablette 2-en-1. La Surface Book 3 se veut davantage proche d’un ordinateur avec son écran de 13,5 ou 15 pouces. Au programme, la fiche technique se concentre sur le cœur des ventes avec un processeur Intel Core i5 couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sa ressemblance avec son prédécesseur ne change pas le fait que le produit est bien plus résistant et qualitatif. Un bouton permet de séparer la partie clavier avec l’écran, et la charnière entre les deux permet de plier les deux parties dans n’importe quel angle.

Il s’agit d’un excellent produit pour les créateurs , architecte ainsi que pour les joueurs PC sur les versions équipées d’une carte graphiste. Sa gamme peut monter jusqu’à 1 To de stockage interne, 32 Go de RAM et une puce Intel Core i7. En France, la Surface Book 3 est désormais disponible, et Boulanger propose les différentes versions.