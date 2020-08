Les Nouveaux Mutants : Disney dévoile un très gros spoiler

Attention, si vous ne souhaitez rien savoir du film Nouveaux Mutants, mieux vaut passer votre chemin et regarder seulement la bande-annonce du film qui sortira le 26 août prochain au cinéma. Les spoilers sont après la vidéo.

On vous a déjà dit par le passé que les Nouveaux Mutants, le dernier film des X-Men avant le rachat de Fox par Dinsey semblait avoir quelque chose de maudit. Repoussé à plusieurs reprises, on a même cru que le film n’aurait pas le droit à une sortie cinéma. S’il arrivera bien dans les salles obscures, c’est une version « light » au final que l’on pourra découvrir, un film privé de plusieurs acteurs majeurs. Pour ne rien arranger, Disney vient de balancer un spoiler XXL.

Un synopsis trop révélateur pour les Nouveaux Mutants

Que s’est-il passé ? Et bien Disney a dévoilé un synopsis qui donne un peu trop d’informations. L’histoire est censée être celle de cinq mutants maîtrisant mal leurs pouvoirs. Un pitch attrayant pour un film à l’ambiance définitivement dark.

Mais Disney, vient notamment de donner les pouvoirs des cinq personnages.

Danielle Moonstar alias Mirage (Blu Hunt), qui crée des illusions à partir des peurs des autres

Rahne Sinclair (Maisie Williams), qui se transforme en loup-garou Wolfsbane

Sam Guthrie (Charlie Heaton), qui, en tant que Cannonball, peut voler à des vitesses exceptionnelles tout en étant protégé par un champ de force

Roberto da Costa alias Sunspot (Henry Zaga), qui absorbe et canalise l’énergie solaire

Illyana Rasputin alias Magik (Anya Taylor-Joy). Cette dernière est la sœur de Colossus (vu dans Deadpool) etpeut s’envelopper dans une armure et brandir une épée d’âme qui amplifie ses multiples capacités surhumaines et psychiques.

On apprend ensuite que les différents personnages seront amenés à partager leurs souvenirs sur le moment où leurs pouvoirs sont apparus pour la première fois. Ils découvrent faire partie de la classe des « mutants », des personnages marginalisés et crains. Pire encore, leurs souvenirs semblent se transformer en « réalités terrifiantes » et distinguer le réel de l’illusion devient de plus en plus difficile. Ils devront alors répondre à deux questions : « pourquoi sont-ils retenus captifs ? Qui essaie de les détruire ? ».

Déjà qu’il arrivera au cinéma le 28 août, soit le même jour que le monstre Tener, le long-métrage de Josh Boone multiplie les handicaps.