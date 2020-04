Et si Disney lâchait complètement Les Nouveaux Mutants ?

La malédiction des Nouveaux Mutants a-t-elle encore frappé ? Il y a quelques mois, on vous disait pourquoi on avait envie d’être optimistes au sujet de ce film lancé chez Fox avant le rachat et dont la sortie était prévue le 1er avril. Depuis, coronavirus oblige, la sortie a été décalée et le réalisateur essaie de sauver les meubles dans des interviews. Mais, les annonces de Disney au cours du week-end risquent de ne pas arranger les choses.

Les Nouveaux Mutants, oubliés ou écartés ?

Il faut se souvenir que ce film a été repoussé pour la cinquième fois il y a quelques semaines. On attendait depuis une nouvelle date. Or, Disney a multiplié les annonces, décalant notamment la majorité des films de la phase 4 Du Marvel Cinematic Universe, mais annonçant aussi des dates pour Jungle Cruise et Mulan. Le grand oublié de ce planning ? Les Nouveaux Mutants.

Un oubli qui est plutôt étrange même s’il n’est pas unique en son genre. D’autres films de Disney sont dans la même situation. Mais on parle ici d’un film de super-héros, et on sait à quel point le planning est déjà saturé pour les prochaines années.

On peut donc s’interroger sur ce manque de visibilité de la part de Disney. Première option, la recherche d’une date idoine se poursuit. Mais cela semble improbable puisque, encore une fois, tout le reste est presque déjà déterminé.

Certains médias évoquent l’option d’une sortie sur Disney+ ou Hulu. Mais c’est en fait à priori impossible pour ce film, comme le note MCU Cosmic. En effet, Fox avait un accord aux Etats-Unis avec HBO pour le streaming qui se poursuit jusqu’à 2022. C’est HBO qui diffuse le contenu, comme Dark Phoenix, depuis il y a quelques semaines. Or, difficile d’imaginer Disney renforcer HBO Max, un concurrent direct à ses propres services de streaming.

Reste donc à priori la seule option de la VOD ou d’attendre après 2022. D’ici là, Disney pourrait bien complètement lâcher les Nouveaux Mutants. Affaire à suivre.