X-Men : les Nouveaux Mutants devait être un film beaucoup plus ambitieux

Les Nouveaux Mutants, le dernier film officiellement dirigé du côté de la Fox pour les X-Men avant le rachat par Disney, continue de se faire attendre. Un film qui semble presque maudit puisqu’il devait initialement arriver en avril 2018, avant d’être repoussé à plusieurs surprises pour des raisons de calendrier, puis en raison de la pandémie de coronavirus. Si certains fans qui veulent vraiment le découvrir rêvent d’une sortie en streaming, on sait qu’il n’en sera rien. C’est le 26 août qu’il devrait finalement arriver dans les salles obscures, si tout se passe comme prévu. En attendant, de nouvelles révélations sortent dans la presse.

Les Nouveaux Mutants devait avoir des grands noms

Josh Boone lui-même a récemment battu en brèche la théorie que les Nouveaux Mutants pourraient rejoindre le Marvel Cinematic Universe. Mais, c’est de l’autre côté de l’histoire qu’il y a des choses à voir, avec les autres films X-Men. En effet, le film aurait notamment dû être lié à des mutants déjà vus dans d’autres films, et spécifiquement dans la chronologie de X-Men Apocalypse.

Au départ, le Professeur X et Storm étaient dans le film. Avec le temps, un président de studio est arrivé et il a été décidé qu’ils ne voulaient plus aucun film X-Men qui se déroule dans le passé, comme si c’était la raison pour laquelle Apocalypse était mauvais.

A la place, ons e retrouve donc avec un casting de jeunes loups : Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Blu Hunt, Charlie Heaton et Henry Zaga.

Pour rappel, le film X-Men Apocalypse s’est révélé être un ratage monstrueux du côté de box-office, et on a eu le droit à de multiples révélations sur un tournage pour le moins ubuesque. Quand aux raisons de l’échec du film, on aurait quand même tendance à penser que ce n’est pas la chronologie le problème…