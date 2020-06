Les outils pour flouter son visage sur les images pendant les manifestations se multiplient

Depuis la mort de l’Afro-Américain George Floyd étouffé sous le genou d’un policier il y a un peu plus d’une semaine, les manifestations se multiplient aux États-Unis et dans d’autres villes du monde. Dans ce contexte, le secteur de la tech n’est pas en reste, si bien qu’une partie de ce dernier se mobile pour apporter son aide aux personnes qui ont fait le choix de descendre dans les rues.

Il y a quelques jours, c’est la messagerie Signal qui annonçait le lancement d’un nouvel outil visant à flouter le visage des personnes sur les photos. Le service avait présenté ce nouvel outil sans compromis, indiquant qu’il soutenait les manifestants et ajoutant : « 2020 est une assez bonne année pour se couvrir le visage ». D’ailleurs, l’application prévoit également de fournir des masques à sa communauté.

Dans cette période sociale particulière, d’autres développeurs ont fait de même à titre personnel en développant des services similaires qui permettent de flouter le visage, mais également de supprimer les métadonnées des images, afin d’empêcher le bon fonctionnement des systèmes de reconnaissance faciale.

Everest Pipkin a annoncé la sortie d’un outil qui permet de flouter ou de masquer totalement les visages présents sur une photo. Il précise que l’application web fonctionne à l’aide du navigateur et ne télécharge ni ne stocke aucune donnée. Le code est disponible en open source.

