Les précommandes de la PS5 en or 24K seront lancées le 10 septembre

Ce matin, c’est par l’intermédiaire d’un leak que la Xbox Series S a été dévoilée avec son prix et sa date de sortie. Dans le lot, il y avait également le potentiel prix et la potentielle date de sortie de la Xbox Series X. Les deux consoles seraient donc attendues pour le 10 novembre 2020 au prix de 299$ (pour la Series S) et de 499$ (pour la Series X).

Tous les regards sont désormais tournés en direction de Sony qui va donc devoir prendre la parole pour nous donner la date de sortie et le prix de la PlayStation 5 ainsi que de la PS5 Digital Edition. Mais en attendant, si vous avez les moyens et que vous n’avez pas envie d’attendre encore, vous pouvez toujours vous préparer et précommander l’une des 250 PS5 en or 24 carats.

La PS5 de luxe à 8000£

C’est donc sur son site officiel que Truly Exquisite a annoncé il y a quelques heures qu’une édition très spéciale de la PS5 sera disponible en précommande (en quantité très limitée) sur leur site internet. Spécialisée dans la conception de matériel de luxe, la firme n’est pas à son coup d’essai. La PS4 ou encore la Nintendo Switch ont déjà eu le droit à leur édition de prestige.

La PS5 n’y échappera pas et proposera donc deux modèles, des manettes et des casques en or, tous limités à 250 exemplaires chacun. Les précommandes débuteront le 10 septembre et seront proposées à différents prix.

PlayStation 5 Digitale Edition – Or 24 carats 7999£ (soit environ 8846€)

PlayStation 5 Digitale Edition – Or Rose 19 carats 8099£ (soit environ 8957€)

PlayStation 5 Digitale Edition – Platine 8199£ (soit environ 9067€)

PlayStation 5 – Or 24 carats 8099£ (soit environ 8957€)

PlayStation 5 – Or Rose 19 carats 8199£ (soit environ 9067€)

PlayStation 5 – Platine 8299£ (soit environ 9178€)

Manette PS5 – 649£ (soit environ 717€)

Casque Audio Pulse 3D – 399£ (soit environ 441€)

Il s’agit d’une fabrication sur mesure. Chaque console sera présentée dans une boîte de luxe en bois avec livraison gratuite et assurance dans le monde entier. Pour ce qui est des précommandes de la PS5 « normale » aucune information de la part de Sony. Mais une chose est certaine, cela risque de s’accélérer dans les prochains jours.

En tout cas, si vous faites partie des heureux propriétaires d’une PS5 Gold, n’hésitez pas à nous envoyer des photos !