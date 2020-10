Les premiers contenus de GTA V sur PS5 et Xbox Series X se dévoilent

Il y a quatre mois, bientôt cinq, Rockstar Games surprenait tout le monde lors de l’événement PS5 « The Futur of Gaming » en annonçant dès le début de la conférence un nouveau jeu. Du moins, un « nouveau jeu » entre gros guillemets puisque l’on apprenait que GTA V, le fameux jeu de tous les records allait bientôt arriver sur les consoles next-gen avec une version PS5 et Xbox Series X.

Après avoir eu le droit aux premières informations cet été avec les premiers détails concernant les améliorations du jeu et le contenu exclusif aux nouvelles éditions du jeu, voilà que l’on découvre aujourd’hui par l’intermédiaire du PlayStation Store les premières informations autour du contenu « supplémentaire ». Et autant vous dire que l’on attend beaucoup mieux de la part de Rockstar Games.

Un air de déjà vu…

Dès son annonce le 11 juin 2020, les fans ont été frustrés et en colère. On était loin de l’annonce incroyable lors de la conférence PlayStation de l’E3 2014 et l’annonce de Grand Theft Auto V sur PlayStation 4. Six ans plus tard, alors que le jeu vient de fêter ses sept ans, c’est avec un peu plus d’amertume que cette annonce est digérée.

Tout d’abord, parce que nous n’avons même pas eu le droit aux premières informations, aux premières images ainsi qu’au premier trailer lors de cette annonce. L’ensemble des images utilisées dans la vidéo d’annonce sont des images des trailers PS3 et PS4 entre 2011 et 2014. Pour aller plus loin, les dix premières secondes sont carrément les mêmes que le tout premier trailer de GTA V le 2 novembre 2011 (à l’exception de la musique).

Et malheureusement, pour les premières informations sur le jeu, ce n’est pas mieux. Car oui, grâce à la nouvelle version du PlayStation Store US, la fiche de GTA V fut mise à jour nous permettant d’en apprendre un peu plus sur « le nouveau contenu exclusif » aux versions PS5 et Xbox Series X. Et ce n’est pas incroyable.

Entrez dans la vie de Michael, Franklin et Trevor, trois criminels aux styles très différents. Ils vont tout risquer dans une série de casses audacieux et dangereux afin d’assurer leur train de vie.

Explorez le monde magnifique de Los Santos et Blaine County dans cette ultime expérience Grand Theft Auto V dotée de nombreuses mises à niveau et améliorations techniques dont pourront profiter les nouveaux comme les anciens joueurs. En plus des distances d’affichage augmentées et d’une résolution supérieure, les joueurs peuvent s’attendre à un éventail d’ajouts et d’améliorations comme :

De nouveaux véhicules, armes et activités

Plus d’animaux sauvages

Un trafic plus dense

Un nouveau système de feuillage

Des dégâts et des effets météo améliorés, et bien plus encore…

Nous allons donc rester positifs et espérer que le meilleur des annonces est à venir et que cela entre dans la case « et bien plus encore… ». Avant toute chose, un premier trailer ou une première image ne serait pas de refus.