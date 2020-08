Les publicités Facebook seraient-elles menacées par iOS 14 ?

Au mois de juin, lors d’une conférence WWDC virtuelle, Apple a dévoilé les nouveautés de la prochaine mouture de son système d’exploitation mobile, iOS 14. Et comme chaque année, la firme de Cupertino lance de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la protection de la vie privée de l’utilisateur. Dans un précédent article, nous avons évoqué une nouveauté d’iOS 14 qui permet de détecter les applications qui accèdent trop souvent au contenu du presse-papier. Cela a d’ailleurs déjà permis d’épingler de nombreux développeurs, dont celui de l’application TikTok, ainsi que LinkedIn.

Facebook, de son côté, est préoccupé par une autre nouvelle fonctionnalité d’iOS 14 qui pourrait limiter la possibilité pour les applications et les sites web de cibler les publicités en ligne. « Nous essayons toujours de comprendre à quoi ressembleront ces changements et comment ils auront un impact sur nous et le reste de l’industrie, mais à tout le moins, il sera plus difficile pour les développeurs d’applications et autres de se développer en utilisant des publicités sur Facebook et autre part », a déclaré David Wehner, Chief Financial Officer de Facebook, cité par CNBC.

Et d’après le site 9to5Mac, voici comment Apple décrirait ce changement : « Apple demande aux développeurs d’applications de demander l’autorisation avant de vous suivre ou de suivre votre appareil sur des applications ou des sites Web dont ils ne sont pas propriétaires afin de cibler la publicité, de mesurer vos actions en raison de la publicité ou de partager vos informations avec des courtiers en données. »

Cibler les publicités sera plus compliqué

Pour David Wehner, ce changement, qui réduira donc la précision des ciblages publicitaires, pourrait également avoir un impact sur les PME qui comptent sur les publicités ciblées la croissance et la reprise pendant la pandémie. Le responsable de Facebook qualifie également la nouvelle politique d’Apple d’agressive.

En tout cas, ce n’est pas la première fois qu’Apple modifie sa plateforme afin de réduire la capacité des sites web à suivre les utilisateurs pour du ciblage publicitaire. Sur Safari, Apple a développé une fonctionnalité contre l’utilisation des cookies tiers (ceux qui peuvent vous suivre entre plusieurs sites web). Et l’année dernière, Apple et Google ont lancé de nouvelles fonctionnalités qui peuvent limiter l’accès aux données de géolocalisation par les applications Android et iOS (ce qui affecte certaines publicités).