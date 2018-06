Les publicités vidéo arrivent sur Facebook Messenger et elles se lancent automatiquement

Facebook va commencer à afficher des publicités vidéo qui se lancent automatiquement sur Messenger. Allez-vous apprécier ?

Etant donné que la place sur le fil d’actualité pour la publicité commence à manquer, Facebook expérimente de nouveaux espaces publicitaires, comme Messenger.

Des pubs vidéo sur Messenger

Cela fait déjà plus d’un an que Facebook affiche des publicités similaires à celles du fil d’actualité sur Messenger, mais seulement des publicités statiques. Et aujourd’hui, on apprend du site Re/Code que le réseau social va commencer y à afficher des publicités vidéo en autoplay. Messenger a commencé à afficher ces publicités vidéo lundi.

Pour le moment, on ne sait pas comment les utilisateurs de Messenger vont réagir à ces publicités vidéo qui se lancent automatiquement dans leurs boites de réception. Mais, cité par Re/Code, un employé de Facebook explique que l’expérience utilisateur demeure la priorité de Facebook. « Donc nous ne savons pas encore [si cela fonctionnera]. Cependant, les signes jusqu’à présent, lorsque nous avons testé les publicités basiques, n’ont montré aucun changement dans la façon dont les gens utilisaient la plateforme ou le nombre de messages qu’ils envoyaient », a-t-il indiqué. « Avec la vidéo, ça peut être un peu différent, mais nous ne le croyons pas ».

L’importance des applications de messagerie

A ce jour, Facebook Messenger a déjà dépassé le milliard d’utilisateurs actifs par mois. Mais Facebook n’exploite pas encore tout le potentiel de l’application en matière de monétisation (idem pour WhatsApp), alors que les applications de messagerie prennent de plus en plus d’importance. Ce mois de juin, une étude publiée par Reuters a montré que les applications de messagerie sont en train de devenir plus populaires que les réseaux sociaux pour le partage et la consommation des contenus d’actualité.

Sinon, on ne sait pas encore si Facebook affichera également ces publicités vidéo sur la version Lite de Messenger pour les pays émergents.