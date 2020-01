Les ransomwares perturbent de plus en plus l’activité des entreprises

Le problème n’est que trop bien connu mais il a tendance à s’aggraver. Selon un rapport que vient de publier la société de cybersécurité Covewar, les attaques de ransomwares durent désormais 16,2 jours en moyenne, soit 4 jours de plus que lors du troisième trimestre 2019. La principale raison de cette augmentation vient du fait que les piratages frappent des organisations de grande taille, or ces dernières mettent parfois plusieurs semaines avant de pouvoir restaurer leurs systèmes.

Interrogé par Zdnet, Bill Siegel, le président de Coverware, est revenu sur ce phénomène : « Les entreprises doivent comprendre l’ampleur du processus de restauration lorsqu’une attaque de ransomware se produit. Reconnecter cette sauvegarde et restaurer une grande quantité de données peut prendre beaucoup de temps. »

Les entreprises ne sont pas assez sérieuses en matière de cybersécurité

Les choses ne s’arrangent pas non plus au niveau du montant des rançons exigées par les cybercriminels, puisqu’il est passé de 41 000 dollars entre juillet et septembre 2019 à 84 000 dollars pour le dernier trimestre de cette même année.

Des chiffres qui n’ont malheureusement rien de surprenant et illustrent bien les dommages causés par ces attaques. Comme nous vous l’expliquions il y a quelques semaines, les ransomwares auraient même coûté 7,5 milliards de dollars à l’économie américaine en 2019. Dans le détail, on dénombre 113 institutions gouvernementales et administrations, 764 prestataires de soins et 1233 écoles qui auraient été victimes de ce type de piratage. À ces dégâts économiques, s’ajoutent donc aussi des dégâts humains puisque de nombreuses personnes sont gênées dans leur travail ou ne peuvent plus accéder à un service.

Il faut dire que les politiques de cybersécurité ne sont pas assez sérieuses dans la plupart des cas. Le rapport note ainsi que les entreprises ne recourent que très rarement à l’authentification multifacteur. La mise à jour des systèmes et la sauvegarde régulière des données sont également les meilleures protections connues à ce jour contre les ransomwares.