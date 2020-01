Les ransomwares auraient coûté 7,5 milliards de dollars aux États-Unis en 2019

Les ransomwares ne prennent pas de vacances. En pleine trêve de Noël, une école du Michigan a été frappée par une attaque, et les pirates réclament 10 000 dollars en bitcoins pour lui rendre le contrôle de son système informatique avant la rentrée scolaire. Il ne s’agit là que l’un des derniers exemples en date. Comme nous l’affirmions il y a quelques mois, 2019 a bien été l’année du retour en force des ransomwares.

L’impact de ces piratages est bien connu et il s’avère en premier lieu humain. Les attaques empêchent certaines institutions essentielles telles que des mairies ou des hôpitaux de fonctionner, avec à la clé des conséquences pour les personnels et les usagers de ces administrations. L’impact économique est lui aussi très clair.

La lutte contre les ransomwares commence à s’organiser aux États-Unis

Emisoft, éditeur de logiciels anti-malware a tenté de mieux le mesurer. Selon la firme de cybersécurité, le coût potentiel des ransomwares dépasserait les 7,5 milliards de dollars aux États-Unis en 2019. Dans le détail, l’entreprise a listé 113 institutions gouvernementales et administrations, 764 prestataires de soins et 1233 écoles qui auraient été victimes de ce type de piratage. Des grandes villes connues internationalement comme La Nouvelle Orléans ou Baltimore ont été touchées, ce qui démontre aussi l’ampleur du phénomène.

De fait, les experts s’accordent pour dire que les acteurs concernés ont de grandes failles en matière de cybersécurité. La question est largement peu traitée localement et n’intéressent pas grand monde. Les choses sont néanmoins en train de changer et une prise de conscience semble s’opérer. 227 maires de grandes villes américaines se sont en effet engagés à ne plus payer de rançons aux pirates lorsqu’ils sont victimes d’attaques informatiques. Ce volontarisme s’accompagne également de mesures de sécurité basiques telle que la sauvegarde régulière des données, le meilleur rempart connu à ce jour face aux ransomwares.