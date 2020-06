Les revenus générés par TikTok vont certainement exploser cette année

Depuis plusieurs mois, on ne cesse d’évoquer le succès de l’application TikTok, qui permet aux utilisateurs de publier de courtes vidéos verticales avec de la musique. L’application est tellement populaire que malgré sa relative jeunesse, celle-ci fait déjà partie des applications mobiles les plus téléchargées de ces dix dernières années. On ne sait pas combien il y a d’utilisateurs actifs. Mais comme nous l’évoquions dans un précédent article, TikTok a déjà dépassé les deux milliards de téléchargements, et une récente étude a également montré que cette application est en train de devenir une menace pour YouTube.

En tout cas, alors que sa popularité monte en flèche, TikTok devrait également générer plus d’argent pour son propriétaire, l’entreprise chinoise ByteDance. D’après un article qui vient d’être publié par le site The Information, rien qu’aux États-Unis, les revenus générés par TikTok pourraient atteindre 500 millions de dollars alors que l’année dernière, les revenus mondiaux de TikTok auraient été de 200 millions de dollars à 300 millions de dollars.

Bien entendu, ces informations ne sont pas officielles puisque celles-ci ne proviennent pas de la société ByteDance. Cependant, étant donné la croissance du nombre de téléchargements de TikTok, même pendant la pandémie, il serait logique qu’il y ait également croissance des revenus.

Les ambitions de ByteDance ne semblent avoir aucune limite

Et le succès de TikTok devrait continuer, sous la direction de son nouveau CEO, Kevin Mayer. Ce dernier était le patron du streaming chez Disney, avant de rejoindre TikTok. « Kevin relèvera directement du fondateur et chef de la direction (PDG) de ByteDance, Yiming Zhang, et sera chargé de diriger le développement mondial de ByteDance, ainsi que de superviser les fonctions de l’entreprise, y compris le développement de l’entreprise, les ventes, le marketing, les affaires publiques, la sécurité, la modération, et le légal », avait annoncé la société chinoise dans un communiqué.

On notera par ailleurs que le propriétaire de TikTok a de très grandes ambitions. Alors que celui-ci a déjà un écosystème d’applications populaires ainsi que sa marque de smartphones, il s’intéresse également aux services de paiement. Comme nous l’expliquions dans un article publié cette semaine, ByteDance souhaiterait avoir une licence bancaire.