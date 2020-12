Les robots Boston Dynamics dansent mieux que vous

Depuis plusieurs mois, on entend énormément parler de Boston Dynamics. Cette société spécialisée dans la robotique a l’habitude de buzzer sur les réseaux sociaux. La star incontestée de Boston Dynamics est habituellement le Spot, toutefois, cette chorégraphie de fin d’année met en avant la gestuelle Atlas, un robot bipède ultra agile.

Boston Dynamics célèbre 2020, ou l’arrivée de 2021.

Vous l’aurez compris, Boston Dynamics est de retour avec une nouvelle vidéo qui a tout pour devenir virale. Les robots de la société fraîchement rachetée par Hyundai se trémoussent avec élégance et en rythme sur le morceau « Do You Love Me » de The Contours. Après une prestation éblouissante des Atlas, l’entrée en scène du Spot nous laisse bouche bée. Si cette vidéo est en apparence humoristique, elle nous donne tout de même un véritable aperçu de la mobilité de ces robots, et c’est assez impressionnant.

En 2018, Boston Dynamics avait déjà tourné en dérision ses robots sur le morceau « Uptown Funk » de Bruno Mars, mais en comparant les deux vidéos on peut considérablement observer l’évolution de la fluidité des mouvements de ces robots. En l’espace de deux ans, la société a fait d’énormes progrès.

Si vous avez de belles économies de côté et l’envie folle de vous offrir un Spot (l’espèce de chien robot), vous pouvez le faire depuis cette année. Le Spot est à vendre à partir de 74 500 dollars. Sinon vous pouvez aussi aller voir la série de vidéos d’Amixem qui a eu l’occasion de s’en procurer un.

Récemment, Boston Dynamics a également reçu une proposition de la NASA pour envoyer un Spot sur Mars. Habituellement ce sont des rovers qui parcourent la planète route, mais l’agence spatiale américaine a envie de changement. Boston Dynamics est déjà en pleine préparation de son robot ultra optimisé et modifié pour être à l’aise sur Mars. Cette évolution du Spot s’appellera l’Au-Spot et devrait être capable de parcourir le sol martien en totale autonomie.