Les robots peuvent désormais plier des t-shirts et ce n’est pas une bonne nouvelle

Beaucoup d’étudiants pourraient en rêver. Un robot capable de plier et pourquoi pas de repasser les t-shirts et les chemises avant de les ranger dans l’armoire. mais ce petit monde idyllique, appliqué à l’univers de l’entreprise prend des atours bien différents, comme le rapporte ce reportage de Business Insider.

Les robots trop présents ?

Récemment, nous vous racontions à quel point Alphabet veut créer des robots pour la vie de tous les jours. Des entreprises essaient déjà de confier hôtels ou restaurants à des employés robotiques. Mais pour l’instant, il s’agit encore de tentatives à petites échelles.

Uniqlo, qui possède une entreprise pilote à Tokyo, montre que les choses peuvent aller très vite. En 2018, la marque de prêt-à-porter a investi 77 millions, pour miser sur la robotisation des chaînes de production. Au programme des pods futuristes et bras automatisés, conçus en partie par l’entreprise française Skypod. Ils sont littéralement pensés, et c’est après tout l’objectif, pour remplacer les êtres humains, dans la logistique et la préparation des commandes. Ceux de Daifuku, peuvent de leur côté, emballer les produits ou lire des étiquettes. Enfin, la start-up Mujin peut plier et ranger impeccablement. Une question de précision et d’efficacité qui posait jusque-là problème de façon récurrente.

Puisque les robots n’ont pas besoin de prendre de pause, de rentrer chez eux dormir ou tout simplement de se reposer, la productivité a explosé pour l’entreprise. Conséquence directe, 90 % des employés ont disparu, remplacés par les machines.

Au Japon, la situation ne pose pas vraiment de problèmes. Après tout, face au vieillissement de la population, la main d’oeuvre manque souvent. Mais, Uniqlo possède l’intention de développer ces usines basées sur des robots un peu partout dans le monde, y compris en France. Or, la situation du marché de l’emploi n’est pas vraiment la même. Licenciements, plans sociaux et gronde syndicale en vue.