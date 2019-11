Alphabet veut créer des robots pour « la vie de tous les jours »

Avec Wing, Alphabet, la maison-mère de Google, teste des drones de livraisons. Et via sa filiale Loon, celle-ci envoie des ballons dans les airs pour connecter les zones reculées et dépourvues d’infrastructures traditionnelles pour la connexion internet.

Ces deux projets ont débuté dans une filiale assez particulière d’Alphabet, appelée X, dont la mission est de tester de nouvelles idées pour le groupe. Et cette semaine, ce laboratoire a annoncé l’un de ses nouveaux objectifs : créer des robots qui pourront aider les humains dans la vie de tous les jours.

Le nom de cette initiative : Everyday Robot Project. La vision à long terme est de proposer des robots qui seront abordables, et qui pourront aider les personnes dans les tâches quotidiennes.

On évoque régulièrement les avancées de la robotique et de l’IA. Et ce n’est pas la première fois que Google ou Alphabet s’intéressent aux robots. Cependant, comme l’explique X dans un billet de blog, « le monde de la robotique ressemble beaucoup à celui de l’informatique d’il y a 50 ans. Il y a beaucoup de discussions et d’optimisme sur ce que les robots pourraient faire pour aider les gens dans leur vie de tous les jours, mais cet avenir n’est pas encore proche. La plupart des robots sont là où se trouvaient les ordinateurs centraux dans les années 1960 et 1970 : des machines spécialisées coûteuses, actionnées par des experts, effectuant des tâches spécialisées dans des environnements spécialement conçus. »

Des robots pour la vie de tous les jours

Mais cette filiale d’Alphabet pense qu’il sera possible de rendre les robots aussi utiles et aussi simples d’utilisation que les ordinateurs aujourd’hui, pour en faire des produits grand public.

La tâche la plus dure pour les membres de l’équipe d’Everyday Robot Project est de créer des robots qui pourront apprendre à accomplir des tâches dans des environnements tels que les maisons ou les bureaux, qui « ne sont pas régis par un ensemble de règles simples que les robots peuvent suivre. »

De plus, l’idée n’est pas de coder ces robots pour qu’ils puissent accomplir ces tâches, mais plutôt d’aider ceux-ci à apprendre. Et pour commencer, Everyday Robot Project a décidé d’entraîner ses robots à trier des déchets, via des séances d’entraînement virtuelles (dans le cloud), mais aussi avec des tests en condition réelle.

Dans les locaux de cette filiale d’Alphabet, les robots doivent donc faire la différence entre les déchets qui doivent aller dans les décharges, ceux qui sont destinés aux centres de recyclage, et ceux qui sont destinés au compostage.

Les premiers résultats sont encourageants puisque grâce à ces robots, le taux de contamination (les erreurs de tri de déchets) est passé à 5 % alors qu’avec les humains, ce taux était de 20 %.

Cette expérience a permis de montrer qu’il est possible pour un robot d’apprendre à effectuer une nouvelle tâche dans le monde réel grâce à l’entraînement, plutôt que de requérir aux ingénieurs de coder pour « chaque nouvelle tâche, exception ou amélioration. »

« Notre prochain défi est de voir si nous pouvons utiliser ce que le robot a appris dans cette tâche et l’appliquer à une autre tâche sans avoir à le reconstruire ou à écrire une tonne de code à partir de zéro. Cela pourrait s’avérer impossible, mais nous allons tenter le coup », explique la filiale de Google. Bien entendu, malgré les premiers progrès de ce nouveau projet, X admet qu’il faudra encore attendre des années avant que cette nouvelle vision pour les robots puisse impacter sur nos vies quotidiennes.