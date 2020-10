Les rumeurs autour des surchauffes de la Xbox Series X seraient totalement fakes

Voilà maintenant une dizaine de jours que les principaux médias américains ont pu mettre la main sur la Xbox Series X pour commencer une première série de tests. Des tests assez « limités » où ce sont surtout les fonctionnalités de la console ainsi que la rétrocompatibilité qui ont pu être mises en avant en attendant les tests finaux avec les premiers jeux next-gen.

Pour ce qui est de ces premiers retours, la console de Microsoft semblait enchaîner les sans-faute avec une console bien plus rapide, silencieuse, et performante. Cependant, gros coup de théâtre il y a quelques jours lorsqu’un membre du célèbre média « Windows Central » a annoncé que de gros problèmes de surchauffe semblaient toucher la console de Microsoft et que cela pourrait même être inquiétant.

La Xbox Series X en surchauffe ?

Il semblerait que pas mal d’incompréhensions aient un petit peu provoqué de nombreux remous autour de la Xbox Series X ces derniers jours. En effet, certains journalistes du célèbre magazine Windows Central (un site très bien renseigné autour de la marque Windows, donc Microsoft et Xbox qui ont été les premiers à faire leaker les informations, dates de sortie et les prix de la Xbox Series S & X au début du mois de septembre), ainsi que Ken Bogard animateur sur LeStream auraient clairement indiqués que la console de Microsoft avait de nombreux problèmes de surchauffe. Du côté de chez Windows Central, on annonce que la console serait capable de « chauffer une maison ».

Tandis que du côté de LeStream, Ken Bogard indiquait que lors des tests la console était « chaude, très chaude ». Selon le journaliste, la console de Microsoft était très silencieuse, cependant « la chaleur qu’elle dégage est violente ». Il n’en faut pas plus pour que de nombreuses polémiques débutent sur les réseaux sociaux.

Cependant, il pourrait que tout cela ne soit qu’un mal entendu avec des propos mal compris du côté des journalistes de Windows Central, et une maladresse de la part de Ken Bogard qui a tenu à rectifier ses propos. Le replay de l’émission dans laquelle il s’est exprimé fut supprimé.

La Series X : Une console qui chauffe … ou pas ?

Après ces nombreuses heures de doutes, de nombreux journalistes français et internationaux qui ont pu tester la console ont démenti ces rumeurs. Si nous regardons de nouveau du côté de The Verge et de Tom Warren, ce dernier a posté un tweet plutôt radical.

lots of people keep asking me about Xbox Series X heat. I’m under embargo. Just consider this, Microsoft wouldn’t send these consoles to 100s of journalists, streamers, and youtubers if they had heat issues. They just wouldn’t let people touch the console at all ¯\_(ツ)_/¯ — Tom Warren (@tomwarren) October 6, 2020

Beaucoup de gens me posent des questions sur la chaleur de la Xbox Series X. Je suis sous embargo. Considérez simplement ceci, Microsoft n’enverrait pas ces consoles à des centaines de journalistes, streamers et youtubers s’ils avaient des problèmes de chaleur. Ils ne laissaient tout simplement pas les gens toucher la console ¯\_ (ツ)_/ ¯

De notre côté, nous n’avons pas encore eu l’occasion de poser les mains sur la nouvelle console de chez Microsoft. Cependant, des échos que nous avons pu en avoir de la part de nos confrères, aucun problème à signaler de ce côté-là. De plus, si nous regardons du côté de la Xbox One X, Microsoft a su trouver la technologie parfaite pour concevoir une console ultra performante, silencieuse et avec un système de refroidissement très efficace. Il n’y a pas de raisons pour que cela ne fonctionne plus sur Xbox Series X. Bien au contraire !