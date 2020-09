Test Xbox Series X : design, temps de chargement, Quick Resume… les premiers avis des médias américains

Depuis quelques jours maintenant, certains médias américains, triés sur le volet, ont la chance de pouvoir s’essayer à la toute nouvelle Xbox Series X. Depuis quelques heures maintenant, Microsoft a levé l’embargo concernant les previews de sa future machine, et de nombreux magazines comme The Verge ou encore IGN ont mis en ligne leurs premières impressions concernant la Xbox Series X.

La Xbox Series X chez IGN, en attendant le test de Presse-citron

Du côté de chez IGN, on se montre particulièrement enthousiaste vis à vis de la nouvelle Xbox Series X. Toutefois, le magazine n’est pas fan du design de la machine, lorsque cette dernière est installée à l’horizontale. De même, à l’allumage, la Xbox Series X émet exactement le même « carillon » que la Xbox One, ce qui est un peu décevant selon IGN.

« Je suis un peu déçu, je conçois le côté « continuité », mais j’aurais apprécié un nouveau son » explique Ryan McCaffrey.

A défaut de pouvoir tester le moindre jeu next-gen, le test s’attarde sur l’allumage de la machine ou encore les temps de chargement des jeux Xbox One. Ainsi, en mode « Always On », la Xbox Series X s’allume presque instantanément, et en mode « cold boot » la console fait nettement mieux que la Xbox One X.

« En mode « Cold Boot », la Xbox Series X s’allume en une douzaine de secondes, contre une minute pour la Xbox One X ».

En ce qui concerne les temps de chargement, la Xbox Series X est évidemment plus véloce que la Xbox One X, et peut ainsi lancer une partie de Red Dead Redemption 2 en 1,05 minute, contre 2,43 minutes pour la Xbox One X. Idem du côté de Halo 5 (25 secondes contre 1,07 minute) ou encore Control (54 secondes contre 2,23 minutes).

A noter que le test IGN confirme que le stockage alloué à l’utilisateur sera de 802 Go seulement, 200 Go étant occupés par le système.

Et du côté de The Verge ?

En ce qui concerne The Verge, le constat est relativement similaire, avec là encore une très nette préférence pour une installation verticale, soit celle qui a été pensée par Microsoft. Preuve en est le logo présent sur le bouton d’allumage.

A ce sujet, Tom Warren précise à nouveau que non, il n’y a aucune forme de LED verte au niveau de la grille d’aération au sommet de la Xbox Series X, contrairement à ce que pouvaient penser certains.

Tom Warren explique également que la Xbox Series X est un « aimant à traces de doigts ». A l’arrière de la bête, la connectique (HDMI/secteur) est identique à la Xbox One X. L’utilisateur n’aura donc qu’à débrancher sa Xbox One X, et brancher la Xbox Series X à sa place, pour profiter de la next-gen façon Xbox.

En ce qui concerne les temps de chargement, The Verge confirme à son tour que ces derniers sont nettement plus rapides sur Xbox Series X que sur Xbox One X, grâce à la magie du SSD interne évidemment. Le journaliste explique que jouer sur Xbox Series X a quelque chose de très familier, puisque l’expérience est identique à celle proposée par une Xbox One classique, mais en beaucoup plus rapide.

« C’est comme lorsque vous achetez le tout nouvel iPhone, tout est plus fluide, plus rapide ».

Enfin, les deux magazines vantent les louanges de la nouvelle fonction Quick Resume, qui permet de passer d’un jeu à un autre en quelques secondes, sans perdre sa progression.

« Il faut environ cinq secondes pour reprendre les jeux là où vous les aviez laissés, et j’ai pu passer facilement d’un jeu à l’autre, en alternant entre 5 jeux. »

Evidemment, il sera (très) intéressant d’observer comment se comportent les jeux qui seront 100% optimisés pour la Xbox Series X. « Comme pour toute génération de consoles de jeux, il faudra des mois, voire des années, pour comprendre ce que les progrès hardware apporteront à la conception des jeux » conclut The Verge.