Les scénaristes de Game of Thrones admettent qu’ils n’étaient pas prêts à un tel succès

Quoique vous pensiez du final de Game of Thrones, il serait stupide de ne pas admettre que cette série présente de nombreuses raisons pour être devenue l’un des plus grands succès télévisuels de cette dernière décennie. Présents au festival du film d’Austin, les scénaristes D.B. Weiss et David Benioff ont pris la parole en public. C’est l’une des rares fois depuis la fin de la série.

S’ils n’ont pas forcément tenu à revenir sur les critiques négatives de la dernière saison, ils ont surtout évoqué les débuts de ce projet, et le fait qu’ils n’étaient pas prêts à travailler pour une série avec un tel succès. Sur Twitter, le compte de ForArya retransmet l’intervention de D.B. Weiss et David Benioff, on peut comprendre que ce final décrié vienne du fait que les deux scénaristes ont beaucoup appris sur le tas. Ce thread dévoile complètement le fait que ces deux associés n’étaient pas préparés pour rédiger l’intrigue de ce qui allait devenir l’un des plus grands succès télévisuels de ses 10 dernières années.

They acknowledge that they have no idea why after such a dismal pilot why they went forward. “Everything we could make a mistake in, we did.” Script, casting, costume.

They think HBO went forward bc they had a lot of foreign pre-sales on the series.

