Les Sims 4, FIFA, Madden, Unravel, Mirror’s Edge… le Xbox Game Pass Ultimate fait le plein de jeux EA !

Aujourd’hui est un grand jour pour les gamers, puisque Microsoft vient tout juste de lancer sa nouvelle (et quatrième) génération de Xbox. Des Xbox Series X et Series S au positionnement bien différent, mais qui vont profiter de nombreux caractéristiques communes, à commencer par le précieux SSD bien sûr, des jeux « Optimized« , mais aussi tous les bienfaits du Xbox Game Pass.

EA Play se greffe au Xbox Game Pass Ultimate

Dans sa version Ultimate, le Xbox Game Pass intègre également un abonnement au Xbox Live Gold, le précieux xCloud, mais aussi (et depuis aujourd’hui) EA Play. En effet, sans le moindre coût supplémentaire pour l’utilisateur, le catalogue EA Play vient se greffer à celui, déjà bien fourni, du Xbox Game Pass.

Concrètement, ce sont plus de 60 nouveaux jeux « made in EA » qui sont désormais proposés via le Xbox Game Pass, en plus des jeux (dont ceux signés Microsoft Games Studio) déjà proposés dans le catalogue. On peut ainsi retrouver des titres comme FIFA, Madden, Les Sims 4, Dragon Age, Mass Effect Andromeda, Mirror’s Edge, Unravel, Need for Speed, Dante’s Inferno, Shadows of the Damned…

L’autre bonne nouvelle, c’est que la rétrocompatibilité des nouvelles Xbox permet aux joueurs de retrouver non seulement des jeux issus de la génération Xbox One, mais aussi des jeux Xbox 360, et même un jeu Xbox, à savoir l’excellent Black. A ce sujet, Microsoft vient de déployer une toute nouvelle mise à jour destinée à ses nouvelles Xbox, qui permet désormais de visualiser, via une petite pastille, les jeux « Optimized » de sa Bibliothèque de Jeux. Bien vu !

Au top les nouvelles pastilles « X|S » sur le dashboard, pour savoir si le jeu est optimisé ou non (sans avoir à les trier)👍🏻#Xbox #XboxSeriesS #Xboxseriesx pic.twitter.com/Imkq6tokoT — Stéphane Ficca (@Mr_Fi) November 10, 2020

