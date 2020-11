Les SMS de Google s’améliorent, ils ne vous dérangeront plus la nuit

Google veut continuer à exister dans le monde de la messagerie pour Android, où Facebook domine avec Messenger et WhatsApp. Les SMS, qui se sont grandement modernisés ces dernières années, s’accompagnent de nouvelles fonctionnalités bien utiles dans notre quotidien. Cette semaine, c’est une nouvelle méthode d’envoi de SMS qui est testée sur l’application Messages de Google et les smartphones Android.

Comme le rapporte le site Android Police, la nouveauté est en phase de déploiement dans le cadre d’un test en bêta. Les utilisateurs peuvent planifier l’envoi de leur SMS, en ajoutant une date et une heure avant laquelle le message écrit restera en brouillon. Jamais l’application de SMS de Google pour Android n’avait proposé la fonctionnalité, et de nombreux utilisateurs seront heureux d’apprendre qu’ils n’auront plus à prendre le risque de déranger leurs amis et collègues en pleine nuit en leur envoyant un message.

Finally Google Messages added « Schedule message » 📅🕛 feature.

Put some text in draft, tap and hold send button « schedule message » option will popup. Previously used to get and option to add subject for mms now it moved to 3 dot menu @9to5Google @SkylledDev @AndroidPolice pic.twitter.com/iMNoSt3hLu

— Sai Reddy (@besaireddy) November 4, 2020