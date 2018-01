Les Sommets du Digital, la conférence qui prend de la hauteur

La troisième édition des Sommets du Digital propose un programme qui devrait enflammer une fois de plus les férus de transformation numérique. Voici le détail.

Les Sommets du Digital ne sont pas une conférence tout à fait comme les autres. Alors je sais, généralement on dit cela pour toutes les conférences. Sauf que là, croyez-moi, pour l’avoir expérimenté en conditions réelles lors de la précédente édition, je ne vous raconte pas d’histoires. Regardez plutôt.

Pendant trois jours, le gotha des acteurs du numérique et de l’innovation se donnent rendez-vous en altitude pour partager leur expérience et leur vision de l’entreprise, de la société et des relations humaines à l’ère de la grande lessive digitale qui emporte tout sur son passage, sauf les plus avertis évidemment. Et les plus avertis justement répondront une fois de plus présent lors de la troisième édition de l’évènement, qui se tiendra du 5 au 7 février dans la bonne station de La Clusaz.

Le digital, ce truc tellement humain

Au programme de cette édition 2018 des Sommets du Digital, dont Presse-citron est pour la deuxième fois partenaire média, encore un cocktail de sessions enchaînées à un rythme d’enfer sur tous les sujets qui ont aujourd’hui un impact sur nos vies, privées, sociales ou professionnelles. Il y sera donc question de ressources humaines et de gestion de l’humain au temps du digital, de commerce et de social selling, de big data, de médias, mais également de mobile marketing et de blockchain, d’uberisation et aussi des nouveaux business models à adopter d’urgence si l’on en veut pas se faire submerger par la vague.

Côté speakers et intervenants, l’éventail est également vaste et trié sur le volet, avec des personnalités de référence dans leur domaine, avec pour commencer Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’État en charge du numérique, mais également Julie Pellet, responsable du développement pour Instagram Europe du Sud, Stéphanie Hospital de One Ragtime, Stéphane Thébaut de La Maison France 5 ou encore Maud Thévenot, Directrice des produits de grande consommation, de la santé et des restaurants chez Google. Sans parler de l’incontournable Vinvin, dont l’intervention l’année dernière avait couché toute la salle par sa pertinence teintée d’humour au vitriol.

Le tout animé par l’ineffable Jérôme Bonaldi, geek d’entre les geeks et essuyeur de plâtres de l’innovation avant tout le monde, je vous parle d’une époque où les millenials n’étaient encore même pas une étincelle dans les yeux de leurs futurs parents.

Autre caractéristique assez rare pour être soulignée et qui confère une saveur particulière à cette conférence (et change du CES…), celle du respect de la parité homme-femme dans les plus de cinquante intervenants. Une caractéristique qui ne devrait même plus être soulignée, et qui semble naturelle aux Sommets du Digital.

Du networking en cabine (et en doudoune)

Pour cette édition 2018, les organisateurs ont eu l’idée originale de tirer parti du contexte et du lieu pour inaugurer une nouvelle forme de convivialité professionnelle : un networking unique de nuit dans les télécabines de La Clusaz privatisées pour l’occasion où pendant 1h30 les trois-cent trente participants vont pouvoir échanger et se présenter dans un contexte limité au temps d’une montée, avec des animations en plus. De quoi inciter à être concis. Ce qui n’empêchera pas d’avoir plus de temps pour les échanges puisque contrairement au marathon de l’an dernier, davantage de respirations sont prévues au cours des trois jours.

Les Sommets du Digital se tiennent du 5 au 7 février à la Clusaz. Il reste quelques places, si le programme vous tente, dépêchez-vous de vous inscrire et de réserver la vôtre !

L’évènement est sold out, désolé !