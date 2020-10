Les Tesla Model S et X de Chine rappelées aux usines

Presque toutes les Tesla Model S et X présentes en Chine vont être rappelées par le constructeur américain. En tout, ce sont près de 30 000 véhicules de l’entreprise d’Elon Musk qui vont devoir repasser par la case garage pour des révisions d’après un rapport publié ce vendredi par Bloomberg. L’administration d’État chinois chargé de la régulation du marché explique qu’il s’agit d’un problème de suspension qui est à l’origine de ce rappel massif.

Produite uniquement aux États-Unis, ces deux modèles ont eu de nombreux rappels par le passé. Le dernier en date remonte à janvier dernier. 15 000 Tesla Model X avaient été renvoyées aux usines de cette dernière pour des vérifications. À l’époque c’était la direction assistée du véhicule qui était mis en cause, seulement sur les exemplaires vendues avant octobre 2016.

Un peu plus loin dans le temps, plus de 50 000 Model S et X avaient été rappelées par précaution. Tesla craignait un défaut de construction sur les freins de parking. Les véhicules n’ont finalement pas présenté de défaut majeur dans leur grande majorité.

Une Model 3 qui séduit la Chine

Les ventes de ces deux modèles peinent à décoller en Chine ou les problèmes de fiabilité freinent les clients asiatiques. Model S et X ne sont vendues qu’à quelques centaines d’exemplaires par mois en Chine.

Alors qu’en ce qui concerne la Model 3, c’est une toute histoire. Le véhicule électrique américain séduit le plus grand nombre en Chine. 11 000 ventes mensuels et des chiffres qui ne cessent de grandir pour le constructeur automobile. Face à la demande grandissante ces dernières années, Tesla a même ouvert une usine à Shanghai pour fournir directement le marché asiatique. À terme, Elon Musk aimerait produire des modèles pour le marché européen, ainsi que la Tesla Model Y.

Aujourd’hui Tesla est une des marques automobiles les plus en vogue. Personnalisé par son charismatique PDG, Elon Musk. Lors du dernier trimestre il a annoncé la livraison de 139 000 véhicules au cours des trois mois. Si ces chiffres sont ridicules vis à vis des géants de l’automobile, PSA fait mieux avec son seul modèle de la C3, la croissance du constructeur électrique américain est sans équivalent. Sur le dernier trimestre le chiffre d’affaires de Tesla a augmenté de 39%.