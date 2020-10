Tesla affiche de très bons résultats malgré la crise

La pandémie de Covid-19 touche de plein fouet de nombreux acteurs économiques mais pas Tesla. La compagnie a présenté ses résultats financier du troisième trimestre hier, et ils sont très bons. Ainsi, la société a réalisé un bénéfice avant intérêts et impôts de 331 millions de dollars, c’est le cinquième trimestre consécutif où elle obtient la rentabilité.

Une baisse des ventes en Chine ?

Le constructeur américain précise que les livraisons de véhicules ont augmenté assez largement au cours des trois derniers mois. Les ventes de model S et X sont en diminution mais sont largement compensées par les model 3 et Y. Dans le détail, Tesla a ainsi produit 16 992 model S et X et en a livré 15 725. La production des model 3 et Y s’est quant à elle envolée : 128 044 pour 124 318 livraisons. L’ensemble de ces ventes générant en tout 7,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Autre motif de réjouissance pour l’entreprise : ses capacités de production se sont beaucoup améliorées. Elle peut ainsi fabriquer 500 000 véhicules de type model 3 et Y par an dans son usine californienne de Fremont. La productivité devrait d’ailleurs encore progresser d’ici la fin d’année et en 2021.

Pour la suite, le constructeur estime disposer de liquidités suffisantes pour financer le développement du Roadster et du Cybertruck et elle voit plus loin en augmentant son budget de recherche et développement qui a atteint 366 millions de dollars ce trimestre.

Il n’y a toutefois pas que des bonnes nouvelles du côté de Tesla. Nous revenions notamment en août dernier sur les résultats décevants de la firme en Chine et en Europe du Nord. Pour l’Empire du milieu, l’entreprise aurait ainsi connu une baisse de ses commandes de 24% entre juin et juillet dernier. La compagnie doit faire face à des nouveaux venus comme Nio, qui sont bien décidés à lui mener la vie dure.