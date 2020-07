Les Tesla sont trop chères ? Elon Musk a la solution

Mercredi, lors d’un appel avec les investisseurs, Elon Musk a largement évoqué l’avenir de Tesla. Au cours de l’intervention du PDG, nous avons pu apprendre que l’idée de transformer Tesla en une compagnie d’assurance est toujours d’actualité, et pourrait arriver bien plus rapidement que prévu… D’ici la fin de l’année. Toutefois, Elon Musk a également parlé de Tesla en tant que constructeur automobile, qui jusqu’à preuve du contraire reste sa principale activité.

Toujours dans sa quête de rendre l’automobile électrique abordable, il a évoqué un sujet intéressant juste après avoir annoncé les bénéfices de la société pour le deuxième trimestre. Voici les mots d’Elon Musk : « Je pense que nous ne réussirons pas notre mission si nous ne rendons pas les voitures abordables. Ce qui me dérange le plus dans notre situation actuelle, c’est que nos voitures ne sont pas assez abordables. Nous devons y remédier ». En confiance, le PDG aux multiples casquettes est allé jusqu’à dire qu’un projet de voiture plus compacte et moins serait envisageable dans un avenir proche.

Plus petite, et moins chère.

L’accessibilité financière est depuis longtemps un objectif de Tesla, surtout dans ce monde en transition vers les énergies durables. À l’origine, c’est la Model 3 qui devait être le modèle le plus accessible, si c’est toujours le cas, la Model 3 reste à 37 990 dollars, ce qui est loin d’être à la portée de tous. L’objectif de Tesla était d’utiliser les gains provenant des Model X et Y pour financer la production des Model 3. « Je pense que nous voulons simplement être un peu rentables et maximiser la croissance et rendre les voitures aussi abordables que possible, et c’est ce que nous essayons de faire », ajoute Elon Musk.

Le futur site de Berlin qui produira justement les Model Y et Model 3, à compter de l’été 2021, vient d’être dévoilé. En attendant d’en savoir plus sur cette potentielle voiture plus accessible, Tesla continue de développer ses activités, et nous attendons avec impatience l’arrivée du Cybertruck.